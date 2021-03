Ber Raja gripe inn så dansk skuespiller kan komme til norsk innspilling

– Hvis Jakob ikke får komme til Oslo for å gjøre jobben sin for oss, må vi stoppe produksjonen. Det innebærer at omtrent 150 mennesker mister arbeidet sitt.

Dette forteller produsentene Nina B.A Figenschow og Ingunn Sundelin i Tordenfilm. De holder nå på med innspillingen av dramaserien «Made In Oslo», i Filmparken på Jar.

Serien lages for Viaplay av film- og tv-produsenten Tordenfilm, og har Pia Tjelta i hovedrollen som en fertilitetslege som drømmer om å få egne barn. Hennes motspiller er Jakob Cedergren, dansk-svensk skuespiller basert i København, og kjent fra bl.a «De skyldige» og tv-serien «Mordene i Sandhamn».

Nå har innspillingen støtt på et problem: Stengte grenser gjør nå at Cedergren ikke slipper inn i Norge for å fullføre innspillingen.

Film Nina B. A. Figenschow (til v.) og Ingunn Sundelin, produsenter i Tordenfilm. Strengt smittevernregime under innspillingen av " Made in Oslo" i Filmparken på Jar. (Mimsy Moller)

I slutten av februar søkte produsentene Sjøfartsdirektoratet om unntak fra innreiserestriksjoner, i henhold til bestemmelsene om «innreise for utlendinger med teknisk kompetanse som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter». Tordenfilm fikk avslag.

Dermed har de bedt Raja om unntak fra innreiserestriksjonene for Cedergren.

[ Tom Cruise i Raja-video: – Elsker Norge ]

- Uten Jakob blir det bråstopp

«Pia Tjelta er vår norske ledestjerne, og så har vi har én svensk skuespiller, Jakob Cedergren, som hennes mest sentrale motspiller. Han slipper nå ikke inn i Norge. Hvis han ikke kommer seg til Oslo, og kan stå foran vårt kamera, mister 150 mennesker arbeidet. Og Tordenfilm som produserer serien står foran økonomisk kollaps» skriver Tordenfilm i et brev til kulturminister Abid Raja.

Innspillingen av serien startet i november, og fortsatte gjennom desember og januar, med 40 oppdagsdager. Andre del av innspillingen omfatter 50 innspillingsdager fra 1. mars. Det har ikke vært noen tilfeller av koronasmitte på settet, understreker produsentene.

– Jakob er den mannlige hovedrollen i serien, og vi har til nå filmet halvparten av hans opptaksdager. Når en skuespiller først er etablert i en rolle er det umulig å bytte han ut. Scenene med Jakob fordeles på ulike locations og med ulike motspillere. Uten Jakob får vi ikke filmet noen av disse scenene, og da har vi heller ingen serie, forteller produsentene.

– Nå filmer vi alt vi kan uten Jakob i bildet. Men på et tidspunkt er det bare scener med han som gjenstår, og da blir det bråstopp, forteller de.

Tordenfilm har tidligere produsert tv-serier som «Valkyrien» og «Zombielars», og bl.a animasjonsfilmene om Knutsen & Ludvigsen. Regissør på «Made In Oslo» er Marit Moum Aune, manus er ved Kathrine Valen Zeiner («Øyenvitne», «Valkyrien»).

– Cedergren er å betrakte som helt nødvendig arbeidskraft. Han er en nøkkelfunksjon for at vår virksomhet kan opprettholde aktivitet og produksjon, og sikre arbeidsplasser til mange mennesker, forklarer Figenschow og Sundelin.

«Det er én eneste person som kan sette hele produksjonen ut av spill fordi han ikke kvalifiserer ut fra den svært begrensende definisjonen om teknisk kompetanse», skriver de til kulturministeren.

– Cedergren bor i København, men har i hele februar og så langt i mars vært i frivillig isolasjon med familien sin i en hytte på landet, klar for å dra til Oslo, forteller produsentene til Dagsavisen.

– Film- og TV-bransjen skiller seg ikke fra andre næringsvirksomheter med behov for helt unik kompetanse. Uten Cedergren stopper dette prosjektet, og det går ut over veldig mange andre, også et produksjonsselskap som slåss for å overleve, kommenterer produsentene.

Tom Cruise fikk unntak

I brevet refererer de til Tom Cruise og innspillingen av «Mission Impossible: Fallout» i Norge i fjor. Tom Cruise og teamet på den amerikanske storfilmen fikk innvilget unntak fra karantenereglene for å gjennomføre innspillingen, som var støttet gjennom den norske insentivordningen. Kulturminister Abid Raja møtte Tom Cruise på settet.

«Made in Oslo» har planlagt premiere på Viaplay i 2022. Prosjektet har fått både utviklingsstøtte og produksjonsstøtte fra Norsk Filminstitutt, og har et totalbudsjett på nærmere 60 millioner kroner.

Produsentene påpeker at prosjektet også har fått ekstra koronatilskudd for å kunne fortsette innspillingen under pandemien. «Da blir det tragikomisk at innreisestopp for vår hovedrolle gjør at statens millioner i tilskudd til serien er bortkastet», skriver de til kulturministeren.

Kulturdepartementet svarte på brevet fra Tordenfilm sist uke, der ekspedisjonssjef Christine Hamnen viser til hovedregelen at « kun utlendinger som er bosatt i Norge kan reise inn til Norge, i tillegg til alle norske borgere». Kulturdepartementet vil ikke gi Dagsavisen noen ytterligere kommentar til saken.

I svaret fra departementet heter det også at «Regjeringen evaluerer fortløpende om smittesituasjonen tilsier at flere kan reise inn til Norge».

– Vi har ikke hørt fra Raja personlig, men vi leser jo svaret fra departementet med håp, kommenterer produsentene.

– Vi venter i spenning på nye retningslinjer og reguleringer som åpner opp for flere unntak fra innreisebestemmelsene, og håper at det skjer raskt. Det trenger hele film- og TV-bransjen, ikke bare vår produksjon. Vi ønsker at helt nødvendig arbeidskraft for alle næringer og bransjer kan kvalifisere for unntak, understreker de.