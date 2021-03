Norsk Oscar-nominert: - Veldig overrasket

– Det var en fin overraskelse da filmen ble kortlistet til Oscar for fire-fem uker siden. Vi ble veldig overrasket også i dag. Vi hadde ikke planlagt dette, sier Anders Sømme Hammer.

Den norske dokumentaristen og utenriksreporteren ble i dag nominert til Oscar for beste kortdokumentar. «Do Not Split» handler om Hongkong-protestene, og er en av fem korte dokumentarer som er nominert til en Oscar. Filmen retter oppmerksomhet blant annet mot hvordan ytringsfrihet og pressefrihet er truet i Hongkong.

Do Not Split "Do Not Split" ble tatt ut til Sundance-festivalen, såvel som til AFI Docs, der den vant juryens spesialpris for sin eksplosive historiefortelling og for måten Anders Hammer hadde fanget et banebrytende historisk øyeblikk.

Regissør Anders Hammer hadde blandede følelser da nominasjonen ble offentliggjort. Tematikken er veldig alvorlig, men han er glad for nominasjonen.

– Jeg er veldig glad, det er et så alvorlig tema i filmen at jeg ikke jubler, men er veldig glad for det her, sier han.

Håper på mer oppmerksomhet

– Filmen viser på en helt fysisk måte det økende presset fra Kina mot ytringsfrihet og menneskerettigheter i Hong Kong. Nominasjonen betyr at mange flere vil se filmen. Og hvis det fører til større oppmerksomhet rundt situasjonen for menneskerettighetene i Hong Kong, har jeg oppnådd noe. Utviklingen i Hong Kong er svært negativ, sier han.

– Demokratiet er i ferd med å forsvinne fra Hongkong. Kina strammer virkelig grepet, sier Hammer.

Anders Sømme Hammer har tidligere jobbet som journalist og dokumentarskaper i Afghanistan, og laget flere prisbelønte dokumentarer for bl.a NRK. Han har bakgrunn fra bl.a Dagsavisen, har arbeidet som frilansjournalist fra Afghanistan for en rekke store norske medier, og har skrevet flere bøker fra Afghanistan. Han har blitt tildelt bl.a Fritt Ords pris og Den store journalistprisen for sin dekning av Afghanistan.

Han jobber nå med en dokumentarserie for NRK Brennpunkt, men vil ikke si mer om dette prosjektet foreløpig.

Årets videojournalist

I 2017 vakte han oppsikt verden over med kortdokumentaren «Ranias flukt»/«Escape From Syria: Rania’s Odyssey». «Do Not Split» skildrer de voldsomme demokratidemonstrasjonene i Hong Kong i 2019, er laget i samarbeid med det amerikanske filmselskapet Field of Vision, og har fått støtte av Fritt Ord og Viken Filmsenter.

Den hadde premiere på Sundance-festivalen 2020 og har siden gått sin seiersgang på festivaler verden over.

Fredag ble Anders Sømme Hammer kåret til Årets videojournalist av Pressefotografenes klubb, under Årets bilde-kåringen. «Med ‘Do Not Split’ beviser han at han kan lage dokumentarfilm i verdensklasse» skrev juryen i Årets bilde-kåringen.

Nå skal kortdokumentaren konkurrere om Oscar mot dokumentarene «Collette», «A Concerto Is A Conversation», «Hunger Ward» og «A Love Song For Latasha».

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt kaller den norske Oscar-nominasjonen for en gledens dag.

– Det er jo en kjempeanerkjennelse for Anders Hammer, som har vært 140 dager i opptøyer og laget film. Dette er en gledens dag, sier hun.

Internasjonalt perspektiv

Hele seks norske filmer var på kortlisten foran Oscar-nominasjonene i år, inkludert dokumentarfilmen «Gunda», og spillefilmen «Håp».

Anders Sømme Hammer var den eneste av de seks på kortlista som nådde opp til Oscar-nominasjon.

Oscar-utdelingen går av stabelen i Los Angeles 25. april.

– Såvidt jeg forstår, er det fortsatt planen at utdelingen skal foregå fysisk. Så får vi se om det blir mulig å dra. Vi hadde ikke planlagt for at dette skulle skje, sier Hammer.

Anders Sømme Hammer, dokumentarfilmskaper. Her i 2016

– Det er klart at en Oscar-nominasjon vil gjøre jobben min som dokumentarist enklere. Jeg har holdt det gående i en del år allerede. Men dette er en type utenriksreportasje som det ikke er så stor interesse for i norske medier, og som norske medier heller ikke har økonomiske rammer til - jeg har bodd og filmet i Hong Kong i månedsvis.

– Så er det mye snakk om at norsk dokumentar er i en gullalder. Jeg håper vi kan fortsette å lage norske dokumentarer både her hjemme og ute i verden. Min film er en dokumentar med internasjonalt perspektiv, understreker Hammer.

