Klar for innehelg? Nå strømmes alt fra opera og teaterfestival i Oslo, til «Small Axe» og Arabiske Filmdager

Arabiske Filmdager: «The Dissident»

Arabiske filmdager 11. - 17. mars

Akkurat i disse dager går en rekke filmfestivaler av stabelen som digitale arrangementer. Det gjør dem oppnåelige på helt andre måter enn før, selv om man savner kinosalene og myldret utenfor. Denne helgen og utover i neste uke pågår Arabiske Filmdager fra en server med adresse Oslo, også den festivalen er heldigital i år.

The Dissident er filmen om Jamal Khashoggi, som ble forsvant sporløst under et besøk på Saudi-Arabias konsulat i Tyrkia. (Arabiske Filmdager)

I år er programmet i hovedsak sentrert rundt nye filmer fra på Palestina, Libanon og Saudi-Arabia, og den mest oppsiktsvekkende filmen de viser er «The Dissident». Det dreier seg om amerikanske Bryan Fogels dokumentarfilm om saudiske myndigheters drap på journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi. Han forsvant i forbindelse med et besøk på det Saudi-Arabiske konsulatet i Istanbul, og historien som er blitt rullet opp i ettertid er nesten for sterk til å være sann, om hvordan et team fra Saudi-Arabia skal ha planlagt og tatt livet av han, og sendt kroppdelene med diplomatpost i et forsøk på å hemmeligholde ugjerningen. Khashoggi var som Washington Post-spaltist og tidligere redaktør av Al Arab News en av de internasjonalt mest kritiske røstene mot Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salmans politikk. Filmen er først og fremst en fortelling om Khashoggi og hans vike og ettermæle, og den følger sporene som blant annet tyrkisk etterretning har avdekket tidligere gjennom lydopptak. Det hører med til historien at Saudi-Arabia har jobbet iherdig for å legge lokk på saken uten at USA eller Russland har grepet inn mot prinsen, som trolig bestilte mordet skal vi tro filmen.

[ Filmen om The Pogues-vokalist Shane MacGowan er både sterk, trist og rørende (+) ]

«The Dissident» hadde premiere under Sundance-festivalen i 2020 og er blitt en omdiskutert film som ingen store strømmeselskaper har villet ta i. I Norge vises den nå digitalt på Arabiske Filmdager før den etter planen skal opp på kino 26. mars der kinoene er åpne.

For tilgang, billetter og øvrig program, se Arabiske Filmdagers egen nettside.





Sinikka Langeland er klar for dobbel strømmekonsert. (Riksscenen)

Strømmekonserter og 60-årsfeiring med Sinikka Langeland

Riksscenen, strømmekonsert lørdag 13. mars.

Sinikka Langelands strengelek fra både fysiske og imaginære grenseland slutter aldri å fascinere. Nå fyller hun 60 år og markerer nytt album på det tyske gromselskapet ECM. Begge deler feires med digitale lanseringskonserter, eller nærmest en helaften fra Riksscenen i Oslo lørdag 13. mars, der hun også skal stå i spissen for et sammensatt stjernelag innen norsk musikk.

[ Elephant9 viser nye sider av seg selv. (+) ]

Albumet «Wolf Rune» er et soloprosjekt der Langeland igjen løfter fram strengeinstrumentet kantele, selve ur-instrumentet fra finsk folkemusikk. Hun har latt seg inspirere av Finnskogens mytologi og den skogfinske «ulverunen» spiller en beskyttende rolle i det hele, slik den har gjort gjennom århundrer. Solokonserten åpner denne strømmekvelden, som så fortsetter med Langeland i front for et ensemble med Mathias Eick (trompet), Trygve Seim (saksofon), Mats Eilertsen (bass) og Thomas Strønen (trommer). I tillegg spiller Dag Alvengs naturfotografier en rolle i den visuelle presentasjonen underveis i dette prosjektet som har fått tittelen «Vind og sol». Her setter Langeland musikk til Jon Fosses dikt, og det er naturen i den norske poetens tekster som i stor grad inspirerer dette verket. Hele kvelden koster 150 kroner.

For billetter og info, se Riksscenen hjemmeside.





Fra Barberen i Sevilla som nå strømmes gratis fra Operaens hjemmeside. (Erik Berg)

«Barberen i Sevilla»

Den Norske Opera & Ballett, til 26. mars

Operaen markerer at det er ett år siden nedstengningen med å gi løfte om gratis digitale forestillinger også etter at koronasituasjonen med stengte kulturhus er ferdig. Og allerede fra denne helgen ligger storsatsingen «Barberen i Sevilla» ute for gratis påsyn. Denne operaoppsetningen er det største løftet til Operaen så langt under pandemien, og den ble spilt inn med noen kritikere i salen, blant annet Dagsavisens Hild Borchgrevink, som skrev følgende om Jetske Mijnssens tolkning av Rossinis klassiske komedie:

«Opera buffa er et overskuddsfenomen, og overspill og mislykkede utkledninger er liksom ikke lydsporet til en pandemi. Men den nederlandske regissøren Jetske Mijnssen klarer å åpne sjablongene av noen operaroller som er spilt i filler siden 1816 og utvikle dem som sceniske karakterer. Når regien i tillegg tar verkets historiske kontekst på alvor, kan man ikke be om så mye mer.»

[ Les anmeldelsen av Barberen i Sevilla her. (+) ]

I tillegg kan vi underskrive på at det svinger fra solistene i musikkgraven og at Herbert Murauers scenografi får det hele til å framstå som en helt usedvanlig svingdørkomedie, men hvor det først og fremst er musikken og sangen som løfter forestillingen opp over snittet.

Strømmelink og info på Operaens hjemmeside.





En film om poeten og aktivisten Audrey Lorde er aktuell gjennom Oslo internasjonale Teaterfestivals digitale programtilbud. (OITF)

Oslo Internasjonale Teaterfestival 2021 i digital utgave fra Black Box teater

Oslo Internasjonale Teaterfestival går nye veier under pandemien. Hva med en performance sendt i posten eller en hotellnatt med Maritea Dæhlin og Sigrun Slapgard på øret?

Den årvisse teaterfestivalen som er mindre internasjonal i år enn den pleier å være, men likevel er det mulig å få med seg scenekunst utenom det vanlige. De fysiske møtene mellom scenekunstnere og publikum lar seg ikke gjennomføre på grunn av pandemien, og så sent som rett før festivalstart måtte flere arrangementer avlyses. Men flere av arrangementene er går av stabelen i form av livestrømming, som samtaler og performancer i tillegg til filmer og andre forhåndsinnspilte uttrykk. Maritea Dæhlin har satt sammen en ny performance laget som lydopptak som kan oppleves en hel natt igjennom om man bestiller rom/billett på et utvalg hotell i Oslo, mens den anerkjente italienske performance-artisten Chiara Bersani likegodt har laget sitt nye kroppspolitiske kunststykke over en egen «kit» som man kan bestille hjem i posten.

[ Yahya Hassans dikt går til scenen via Brageteatret. (+) ]

Blant strømmearrangementer nå i festivalens første halvdel finner vi Deise Nunes’ «Decolonizing the performing arts II: The Gaze, colonialism and aesthetics», Veronica Bruces virtuelle danse- og skulpturperformance «Ringblom», mens Dagmar Schultzs dokumentarfilm om feministen, poeten og menneskerettighetsforkjemperen Audre Lordes år i Berlin blir tilgjengelig først til uka.

Fullt program og billetter/lenker på festivalens egen hjemmeside her eller på Black Box.





LOVERS ROCK Ikke alle er velkomne på 80-tallets nattklubber i London. Men frihet og kjærlighet kan finnes på privatfest også, til romantiske reggaerytmer. Fra Small Axe-episoden Lover's Rock (PARISA TAGHIZEDEH)

TV-sensasjon: Steve McQueens filmantologi «Small Axe»

NRK TV

NRK har kapret visningsrettighetene til «Small Axe», et ambisiøst prosjekt der fem spillefilmer utgjør en antologi om strukturell rasisme og diskriminering i England. De fem filmene er dramatisert over virkelige hendelser, bevegelser og miljøer, som for eksempel opprøret i Brixton. Seriens overordnede tittel er for øvrig oppkalt etter Bob Marleys «Small Axe» og blir en påminnelse om musikkens sterke posisjon i kampen for likeverd.

[ Steve McQueen om politivold, 12 Years A Slave og borgerrettigheter. ]

Steve McQueen er regissøren og kunstneren som har skapt en rekke oppsiktsvekkende spillefilmer, med «Shame» og «12 Years A Slave» som sine mest kjente. «Small Axe» blir en tematisk fortsettelse av sistnevnte, med ulike innganger til borgerrettighetskamp, den viktige musikken og enkeltpersoners kamp for likhet og frihet, det være seg i skolen, underholdningslivet og i institusjoner som politiet, som den siste av de fem filmepisodene handler om. «Red, White and Blue»-skuespiller John Boyega fikk nylig Golden Globe-pris for rollen som svart politimann som går inn i politistyrken for å forsøke å endre politivoldkulturen innenfra.

Filmene har hatt premierer på ulike filmfestivaler som Cannes og London i løpet av 2020, og nå er de fem episodene «Mangrove», «Lovers rock», «Education», «Axel Wheatle» og «Red, White And Blue» tilgjengelig på NRK TV.