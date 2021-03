Ny Amanda Gorman-oversetter måtte gå: «De lette etter en annen - kvinne, ung, svart»

Det er ifølge The Guardian snakk om en oversettelse av «The Hill We Climb» til katalansk, et språk som snakkes i deler av Spania.

– De sa til meg at jeg ikke passet til å oversette det. De stilte ikke spørsmål ved mine evner, men de lette etter en annen profil, som måtte være en kvinne, ung, aktivist og fortrinnsvis svart, sier Victor Obiols (60) til nyhetsbyrået AFP.

Obiols fikk forespørselen for tre uker siden fra forlaget. Etter at han var ferdig, kom kontrabeskjeden, hevder Obiols – som ikke vet om det er forlaget eller Gormans agent som tok beslutningen.

– Det er et komplisert tema som ikke kan tas lett på. Men om jeg ikke kan oversette en poet fordi hun er kvinne, ung, svart og amerikaner fra det 21. århundre, så kan jeg heller ikke oversette Homer fordi jeg ikke er en greker fra 800 f.Kr eller Shakespeare fordi jeg ikke er en 1600-talls engelskmann, uttalte Victor Obiols til AFP onsdag.

Kanskje skjelte det spanske forlaget til det som skjedde i Nederland nylig: Der trakk forfatteren Marieke Lucas Rijneveld seg fra jobben etter kritikk i sosiale medier for at valget falt på en hvit oversetter.

I Norge valgte Gyldendal, som sikret seg utgiverretten til Amanda Gorman, forfatteren og oversetteren Marjam Idriss (29) til oppdraget, meldte Vårt Land i forrige uke.

I Frankrike er det den belgisk-kongolesiske artisten Marie-Pierre Kakoma (24) som blir Gorman-oversetter, ifølge France 24. I Sverige er det Timbuktu – alias artisten og forfatteren Jason Diakité (46) – som skal oversette «The Hill We Climb» til svensk.

