Kranglet om Meghan på direkten - britisk tv-kjendis trekker seg

Piers Morgan har i en årrekke vært blant Storbritannias mest kjente og omdiskuterte programledere, de siste seks årene på kanalen ITVs populære frokost-tv-show «Good Morning, Britain». Men i dag tidlig stormet Piers Morgan ut av studioet etter en krangel på lufta om intervjuet med hertuginne Meghan og prins Harry.

Morgan ga uttrykk for at han ikke trodde på det Meghan fortalte om selvmordstanker og psykisk press etter at hun hadde møtt rasistiske fordommer i den den britiske kongefamilien.

– Jeg tror ikke et ord av hva hun sier. Jeg ville ikke trodd på henne om det var en værmelding hun hadde lest, sa Morgan på lufta.

- Patetisk oppførsel

Da medprogramleder Steve Beresford spurte Morgan om det var personlige årsaker til at han stadig kritiserte Meghan, reagerte Morgan med å reise seg og forlate studio.

– Det var det. Nå er det nok, repliserte Morgan og stormet ut av studio. På lufta kalte Beresford Morgans oppførsel for patetisk og forjævlig (diabolical).

Morgan kom tilbake etter en pause og fullførte sendingen.

Fra intervjuet med Meghan og Harry, sendt på amerikansk tv søndag kveld, i Storbritannia og i Norge mandag





Dronningen tar rase-uttalelsene alvorlig

Det britiske kontrollorganet for kringkasting Ofcom mottok på få timer drøye 41.000 klager på innslaget, og har opprettet sak for å undersøke om Morgans kommentarer bryter med britisk kringkastingsetikk. Kort tid etter at Ofcom kunngjorde dette, meldte ITV at Morgan trekker seg som programleder, etter samtaler med kanalledelsen.

Morgans medprogramleder Beresford kommenterte opptrinnet på Twitter, og refererte til sine egne opplevelser med rasisme. «Jeg skulle ønske jeg var så priviligert at jeg kunne sitte på gjerdet (...) Det er ikke vår oppgave å plukke fra hverandre anklager om rasisme så vi skal kunne føle oss bedre selv».

Dett britiske hoffet har i dag sendt ut en offisiell melding der det heter at dronning Elizabeth ser alvorlig på uttalelsene om rase i intervjuet.

Det britiske hoffets offisielle uttalelse om det omtalte tv-intervjuet med prins Harry og hertuginne Meghan

I intervjuet med Oprah Winfrey, som ble sendt på amerikansk tv søndag og på britisk tv mandag kveld, fortalte Meghan og Harry at medlemmer av kongehuset, ikke navngitt i intervjuet, hadde uttrykt bekymring for hvilken hudfarge parets første sønn ville få.

