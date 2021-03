Til værs i dobbeltdekker for å lage musikkvideo om løytnanten som styrtet i døden

Av Gitte Johannessen, NTB

6. mars er det 100 år siden den unge løytnanten styrtet i døden, 31 år gammel, foran øynene på titusener av publikummere, skildret slik i Aftenposten:

«Den rædsel, som greb publikum, var ubeskrivelig. Fem og tjue tusen mennesker ser den dristige flyger med knækkede vinger falde mod jorden, men ingen av alle de tusener kan saa meget som røre en finger for at hjælpe ham og rive ham ut av dødens gab. Det er denne følelse av afmætighed, som virker saa uhyggelig, samtidig som man ved, at manden der opp er sig sin skjæbne bevist».

[ Bjølsen valsemølle fosser videre ]

Og til stede denne søndagen i 1921 var Trond Ingebretsens far og bestefar. De hadde tatt seg frem hele veien fra Vålerenga til Bygdøy for å se på kunstflygingsoppvisningen som den svenske flypioneren bød på.

– Det var spektakulært, han gjør alle disse triksene. Og så ble belastningen på vingene for stor, den venstre vinge knakk og ble hengende langs flykroppen i 400 meters høyde. Det gikk rett i bakken, han traff i kanten av folkehavet. Faren min, 13 år gammel, stod ganske langt foran. Det var et sjokk for ham, fra vill jubel til dette, forteller Trond Ingebretsen til NTB.

På 100 årsdagen for flypioneren Gustaf Von Segebadens dramatiske død slipper Trond Ingebretsen og rockebandet Bjølsen Valsemølle låten og videoen «Løynant Von Segebadens fly». Her er han ombord i et av flyene til Kjeller Flyhistoriske Forening. Foto: Vidar Ruud / NTB (Vidar Ruud/NTB kultur)

Sanger fra livet

brødtekstSangen «Løytnant Von Segebadens fly» slippes løs denne uken sammen med en dels høytflygende musikkvideo. Nok en gang går Trond Ingebretsen nært på sin egen historie, slik han først gjorde med «Vålerenga kjerke», skrevet til faren som spilte på Vålerenga, tilbake i 1982.

– «Kjerka» er en slik historie, det er mitt ettermæle. Stort sett er jo mine sanger tatt ut av mitt liv, og det er «Løytnant Von Segebadens fly» også. Jeg har gått rundt med historien til fatter’n lenge, og tenkt det kunne bli en sang. Fatter’n kom veldig ofte tilbake til den historien. Hver gang vi var på Bygdøy, så viste han meg hvor det hadde skjedd.

[ Overrasket med fantastisk nytt album ]

Refrenget på den nye Bjølsen Valsemølle-låten lyder: «Den som flyr høyt og vakkert, kan falle tungt som bly». Og Ingebretsen tok selv turen opp til værs da musikkvideoen skulle lages. Han fant frem til Kjeller Flyhistoriske Forening, for å finne veteranfly som kunne ligne Phönixjageren den svenske offiseren og luftakrobaten så skjebnesvangert fløy.

Bjølsen Valsemølle ruller videre - og nærmer seg selv sitt 40-årsjubileum som plateartister i 2022. Men først markerer de 100-årsjubileet til von Segebaden. Her er bandet på besøk hos Kjeller Flyhistoriske Forening. Fra venstre Endre Christiansen, Trond Ingebretsen, Leif Ottesen, Even Finsrud og Lars Aas-Hansen. Foto: Privat NTB kultur (Vidar Ruud/NTB/NTB kultur)

– Jeg synes jeg måtte si B når jeg hadde sagt A og skrevet sangen om ham. Når du kommer opp der, og ser disse flyene … de er som modellfly: Tynne trespanter med tynn duk over vingene, det er sarte greier.

Ingen fallskjerm

Opprinnelig hadde Trond Ingebretsen hadde avtalt med en av veteranflyentusiastene i foreningen at han skulle fly fra Kjeller og over Hengseng-jordet på Bygdøy.

– Men så blåste det så innmari den dagen at han ikke turte å fly over Oslo. Jeg satt foran, med flygeren bak meg. Ikke noe deksel over, bare et lite vindskjold foran ansiktet. Vi tar av, det kommer vindkast oppe i luften, og vi blåste i alle retninger. Jeg må innrømme at jeg synes det var skummelt! Jeg spurte ham på forhånd, «får jeg en fallskjerm i tilfelle dette går gærent», men da fikk jeg til svar at «dette går fint». Og det gjorde det.

[ Se hvem som er tilbake med nytt album ]

Trond Ingebretsen kan le av den forblåste dobbeltdekkeropplevelsen sin. Men faren hans, som var til stede blant publikum som liten guttunge da løytnant von Segebaden styret i døden på Bygdøy 6. mars 1921, fløy aldri i hele sitt lange liv.

– Han døde i 1990, lenge etter at folk begynte å reise på ferier med fly, og jeg tror flyulykken hadde noe med det å gjøre, sier sønnen alvorlig.

Trond Ingebretsen fortsetter å skildre historiske begivenheter også - som en ny sang viet den svenske flyverpioneren løytnant Gustaf von Segebaden, som styrtet i døden på et jorde i Oslo for snart 100 år siden. Foto: Bjølsen Valsemølle / Vidar Ruud / NTB NTB kultur (Vidar Ruud/NTB/NTB)

Bauta på Kjeller

Gustaf von Segebaden hadde dagen før han omkom vunnet triangelflygingsklassen i det skandinaviske mesterskapet i vinterflyging, avholdt nettopp på Kjeller ifølge svenske Kulturgraver. Han var en stor helt i datidens Sverige. Begravelsen hans ble filmet og vist på Veckorevyen , der han ble sted til hvile på kirkegården i Harplinge sør i Sverige

– Omtrent ingen i dag kjenner til denne historien, sier Trond Ingebretsen. Fremdeles står det en stor bauta til minne om den svenske løytnanten på den militære delen av Kjeller flyplass.

Enkeltlåter

«Løytnant Von Segebadens fly» er første låt ut i det som skal bli flere enkeltstående låter. For samtidig som neste år er 40-årsjubileet for Bjølsen Valsemølles debutalbum «Fem på midnatt» (1982), har bandet tatt en beslutning.

– Etter at vi slapp siste plate, «Sanger om kjærlighet» sommeren 2019, tenkte vi «hva nå?». Å lage et album er mye jobb, det skal finansieres, er det verdt det? Eller skal vi prøve å gi ut enkeltlåter i tiden fremover, og det gjør vi nå, sier Trond Ingebretsen, som allerede har låten klar til 40-årsjubileet.

– Den oppsummerer bandets oppturer og nedturer og skal handle om den lange, harde veien, for det har det vært. Men vi gir oss ikke, det henger sammen med at det er så moro å spille fortsatt. Nå lysner det kanskje litt, vi har satt noen jobber fra sommeren og utover, så vi håper det beste. (NTB)