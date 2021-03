Vigdis Hjorth nominert til Nordisk Råds litteraturpris – for andre gang

– Dette er stor stas. Veldig hyggelig, sier Vigdis Hjorth til Dagsavisen.

I dag ble hun en av Norges to nominerte til Nordisk Råds Litteraturpris 2021 for romanen «Er mor død».

«Vigdis Hjorth har i flere tiår vært blant de viktigste forfatterne som skriver på norsk» fastslår Nordisk Råds nominasjonsjury.

Hjorth var også nominert i 2017 for romanen «Arv og miljø», et familiedrama som startet en omfattende litterær debatt og ble solgt i over 160.000 eksemplarer i Norge. Den fikk også sterke kritikker internasjonalt.

– Det er helt fint å ikke vinne Nordisk Råds litteraturpris. Det året jeg var nominert, fikk jeg reise mye og møte mange interessante folk. Å vinne er en bonus, sier Vigdis Hjorth.

«Er mor død» kom ut i august 2020, og er Hjorts 36. bok.

«Vigdis Hjorth er tilbake der hun er best», konstaterte Dagsavisens anmelder. «Er mor død» ble også nominert til både Kritikerprisen og Brageprisen. Om «Er mor død» skriver Nordisk Råd-juryen: «En hektisk, intens roman som samler i seg mange av de sentrale emnene til Hjorth – frigjøring og strid i nære relasjoner, spørsmål om hvem som eier en fortelling, hvem sitt blikk som skal være styrende og hvordan man blir hørt – i et fortettet kammerspill».

«Passasjene om forholdet mellom kunst og liv – der det slett ikke er sikkert at det er kunstneren som har de eneste tungtveiende poengene – er lette å lese i forlengelsen av en debatt om levende modeller som oppsto i kjølvannet av Hjorths roman «Arv og miljø», skriver Nordisk Råd-juryen.

– Nordisk Råds litteraturpris er en veldig viktig pris, fordi den åpner for nordisk samarbeid. De nordiske landene kjenner for lite til hverandres litteratur. Det er enormt berikende å følge med på det litterære feltet i de andre nordiske landene, synes Vigdis Hjorth.

Den andre nominerte fra Norge er Lars Amund Vaage med «Det uferdige huset».

Lars Amund Vaage har skrevet en skarp og vakker fortelling om en ung og tvilende dikter. Foto: Jil Yngland/NTB

For denne slektsromanen er Vaage også nominert til P2-lytternes romanpris, som deles ut denne uken. Nordisk Råd-juryen skriver at Vaages bok er «et rikt, tenkende prosaverk (...) Vaage makter å kombinere både etisk selvgransking og estetisk refleksjon i en roman som bølger frem mot uventede erkjennelser».

«En ren nytelse å lese» mente Dagsavisens anmelder.

Fra det samiske språkområdet er Inga Ravna Eira nominert, for diktsamlingen «Gáhttára Iđit»/«Vokterens morgen». «Diktene følger sporet av samenes kulturarv og verdier fra de tidligste tider til nåtida. Av bokas innhold forstår man hvordan samenes livsgrunnlag har endret seg og til hvilken pris», heter det i nominasjonsjuryens begrunnelse.

Inga Ravna Eira

Inga Ravna Eira. Foto: Michal Aase/Nordisk Råd

Inga Ravna Eira fra Karasjok har også vært nominert til Nordisk Råds Litteraturpris tidligere, i 2018 og 2019.

Den norske nominasjonsjuryen består av Ane Farsethås, kulturredaktør i Morgenbladet, litteraturprofessor Tone Selboe og forfatter Rune Christiansen. Prisen er på 350.000 danske kroner og deles ut i København 2. november.

To bøker nomineres fra hvert av de nordiske landene, samt en bok hver fra Færøyene, Grønland, Åland og det samiske språkområdet.

Nominert fra Norge i fjor var Matias Faldbakken og Bjørn Espen Almaas. Prisen gikk til finske Monika Fagerholm. Sist en norsk forfatter ble tildelt prisen var i 2015: Jon Fosse for «Andvake»-trilogien.

Her er de 14 nominerte:

Norge:

* Vigdis Hjorth «Er mor død» (roman), Cappelen Damm, 2020.

* Lars Amund Vaage «Det uferdige huset» (roman), Forlaget Oktober, 2020.

Det samiske språkområdet:

* Inga Ravna Eira «Gáhttára Iđit»/«Vokterens morgen» (dikt), Davvi Girji, 2019.

Danmark:

* Asta Olivia Nordenhof «Penge på lommen. Scandinavian Star. Del 1» (roman), Basilisk, 2020.

* Ursula Andkjær Olsen «Mit smykkeskrin» (dikt), Gyldendal, 2020.

Sverige:

* Johanne Lykke Holm «Strega» (roman), Albert Bonniers Förlag, 2020.

* Andrzej Tichý «Renheten» (noveller), Albert Bonniers Förlag, 2020.

Finland:

* Pajtim Statovci «Bolla» (roman), Otava, 2019.

* Heidi von Wright «Autofiktiv dikt av Heidi von Wright» (dikt), Schildts & Söderströms, 2020.

Island:

* Andri Snær Magnason «Um tímann og vatnið» (roman), Forlagið, 2019.

* Guðrún Eva Mínervudóttir «Aðferðir til að lifa af» (roman), Bjartur, 2019.

Færøyene:

* Lív Maria Róadóttir Jæger «Eg skrivi á vátt pappír» (dikt), Forlaget Eksil, 2020.

Grønland:

* Niviaq Korneliussen «Naasuliardarpi»/«Blomsterdalen» (roman), Milik Publishing, 2020.

Åland:

* Sebastian Johans «Broarna» (roman), Nirstedt/litteratur, 2020.

Fakta: Nordisk Råds litteraturpris

* Nordisk råds litteraturpris har blitt utdelt siden 1962 og gis til et skjønnlitterært verk som er skrevet på et av de nordiske språkene.

* Det kan være en roman, et drama, en diktsamling, en novellesamling eller essaysamling som lever opp til høye litterære og kunstneriske krav.

* Formålet med prisen er å øke interessen for nabolandenes litteratur og språk og det nordiske kulturfellesskapet.

* Prisen er på 350.000 danske kroner. (NTB)