Den siste beatpoeten er død

Lawrence Ferlinghetti var den siste gjenlevende av en hel generasjon forfattere som satte sitt preg på en en sentral brytningstid i amerikansk samfunnsliv, politikk og litteratur. Gjennom etableringen av City Lights Booksellers & Publishers på midten av 1950-tallet i bydelen North Beach i San Francisco, skapte han et arnested for en litterær bevegelse både som bokhandler, forlegger og forfatter. Han ble også en forkjemper for ytringsfriheten spesielt etter blant annet å blitt arrestert for å ha utgitt og solgt usømmelig litteratur.

Det var New York Times som først skrev om dødsfallet, som ifølge datteren Julie Sasser skal ha skjedd mandag etter lengre tids lungeproblemer. Ferlinghetti ble 101 år gammel.

Ginsbergs «Howl»

Allen Ginsbergs banebrytende diktsamling «Howl and other Poems» ble i 1956 utgitt på City Lights, og skapte furore da den kom som både politisk manifest og et opprørsskrift. Det var den femte boken i forlagets såkalte Pocket Books-serie, og ble først inndratt på grunn av det støtende og politiske innholdet, mens Ferlinghetti ble arrestert og siktet for uanstendighet. Rettssaken som fulgte, og som Ferlinghetti vant, regnes som en av de viktigste om ytringsfrihet i USA.

Titteldiktet «Howl» er i ettertiden blitt et av de mest kjente diktene utgitt i USA, og en av hjørnesteinene innen det som ble hetende beatlitteraturen. I Norge ble det utgitt som «Hyl» i en samling oversatt av Olav Angell.

«Howl and other Poems» og inntrykket den har etterlatt seg, er i like stor grad forbundet med Ferlinghettis forleggergjerning og litterære visjon, som med Allen Ginsberg selv. Den ble gnisten som ga en giv til nye litterære strømninger og bindeledd til jazzen og da særlig bebop som i noen år allerede da hadde vokst fram som en progressiv subsjanger.

KEROUAC GINSBERG Poets Lawrence Ferlinghetti, left, and Allen Ginsberg, center, look on with Stella Kerouac, right, in this June 25, 1988 photo. Kerouac autographs one of her late husband's books, during the dedication of the Jack Kerouac Commerative, a work of public art, in Lowell, Massachusetts' historic district. (AP Photo) (JON CHASE/Ap)

Lawrence Ferlinghetti (til venstre), Allen Ginsberg og Jack Kerouacs enke Stella Kerouac i 2008. Foto: AP/NTB

Lawrence Ferlinghetti kom til San Fransisco i 1951, og bokhandelen hans, som ble en slags start for hele Beat-bevegelsen, er blitt et landemerke i byen på størrelse med Golden Gate-broen. Ferlinghetti er også offisielt utpekt til byens egen «bypoet», i tillegg til at han har mottatt en rekke utmerkelser på nasjonalt og internasjonalt nivå. Som forfatter ble han en betydelig størrelse, særlig med utgangspunkt i lyrikken. Samlingen «Coney Island of the Mind» fra 1958 er hans mest kjente utgivelse, oversatt til en rekke språk og solgt i langt over en million eksemplarer. Han har utgitt over 30 bøker totalt, blant dem også en rekke romaner og dramaer skrevet for scenen..

Jack Kerouac

Blant de såkalte Beat-poetene og -forfatterne regnes foruten Ginsberg både Gregory Corso og William Carlos Williams, som begge ble utgitt på City Lights. Blant beatlitteraturens største stjerner er Jack Kerouac, som ga ut romanen «On The Road» året etter Ginsbergs «Howl», samt den noe eldre William Burroughs som ga ut «Naken lunsj» i 1959.

Laurence Ferlinghetti, født 24. mars i Yonkers i New York, studerte journalistikk og litteratur før han flyttet til San Fransisco. Han ble den siste av de opprinnelige forfatterne og personlighetene fra beat-bevegelsen.