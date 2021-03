Disney+ advarer om støtende innhold på The Muppet Show

Nylig lanserte Disney+ den klassiske dukkeserien «The Muppet Show» som en del av sitt stadig voksende tilbud også her i Norge. Episodene som er gjort tilgjengelig ble innspilt som TV-serie i tidsrommet 1976 til 1981, og ble skapt av dukkemakeren Jim Hensson. I Norge ble den sendt som «Komikveld» på NRK, og den er siden blitt regnet som en av de store kultseriene.

(Saken fortsetter under videoen)

Fram til nå har TV-serien vært utilgjengelige i strømmeuniverset, men Disney kjøpte rettighetene til Jim Henson Company i 2004 og gjør den nå tilgjengelig på sin egen digitale plattform. Hele 18 av episodene som ble lagt ut på Disney+ fredag 19. februar, innledes med en plakat som advarer mot framstillinger av personer og grupper som kan oppfattes som støtende.

Les også: Anmeldelse «Sjel»: Ny Pixar-perle er en sjelfull hyllest til jazzen og livet

Feli da og feil nå

«Disse stereotypene var feil da og er feil nå. Heller enn å fjerne dette innholdet vil vi anerkjenne de skadelige påvirkningene, lære av det og bidra til en diskusjon som skaper en mer inkluderende framtid for oss alle», heter det i advarslene som kommer opp i forkant av hver av episodene det gjelder.

Disney-konsernet ansvarliggjøring av eget innhold kommer som et svar på den økte bevisstheten rundt historiske framstillinger som blant annet er blitt aktualisert gjennom «Black Lives Matter»- og metoo-bevegelsene. Advarslene som Disney har innført er i tråd med underholdningsgigantens nye policy der den tar et oppgjør med stereotype framstillinger av folkegrupper og en generell våkenhet rundt hvordan for eksempel representanter for urbefolkninger er blitt presentert. Under initiativet «Stories Matter» er flere av de klassiske filmene som «Aristokattene», «Dumbo», «Lady og Landstrykeren» og «Peter Pan» utstyrt med liknende advarsler.

Les også: Filmanmeldelse «Framing Britney Spears»: En amerikansk tragedie

Johnny Cash

I motsetning til filmene, hvor Disney foklarer hvorfor de har valgt å utsede advarlser, gir ikke Disney+ noen konkrete opplysninger rundt akkurat hva advarslene i «The Puppet Show» gjelder. Men blant de kjente skuespillerne og artistene som har gjesteopptredener sammen med dukkene Kermit, Fozzie The Bear, Gonzo, Statler, Miss Piggy og de andre kjente figurene. I de aktuelle episodene finner vi blant annet Steve Martin, Peter Sellers, Joan Baez og Debbie Harry.

Ifølge bransjemagasinet Variety inneholder for eksempel en episode en opptreden av countrystjerne Johnny Cash der han står foran det amerikanske konføderasjonsflagget, også kalt sørstatsflagget, som er blitt et symbol for «hvit makt»-bevegelsene.

I en annen episode er skuespilleren Peter Sellers gjestende gjennomgangsfigur. I en scene kalt «The Gypsy's Violin» er han utkledd som «sigøyner» og synger med tjukk tillagt aksent, ifølge The Guardian, som siterer en bruker på nettstedet Reddit som har gått gjennom alle episodene som bærer advarselmerke.

Les også: Kampen om strømme-Norge