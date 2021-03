SKAL IKKE BRUKES - har ny versjon

Fredag, like etter at Laila Bertheussens fengselsdom ble forkynt i Oslo tingrett, sendte SVs kulturpolitiske talsperson Freddy Andrè Øvstegård et skriftlig spørsmål til statsminister Erna Solberg (H): «Når vil statsministeren beklage sine utttalelser om teaterstykket «Ways of Seeing?».

– Nå er det tydelig for oss alle hvor på bærtur statsministeren var da hun kritiserte teaterstykket «Ways og Seeing». Det har alltid vært feil at hun blandet seg inn i det frie ord på den måten, og nå er det på tide at statsministeren kryper til korset og beklager, sier Øvstegård til Dagsavisen. Bertheussen, som ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel, forsøkte selv å gi regissøren og skuespillerne som sto bak teaterstykket «Ways of Seeing» skylda for angrepene mot sin samboer, den daværende justisminister Tor Mikkel Wara.

– Trenger politisk oppgjør

Like før det i mars 2019 ble kjent at PST ville sikte Bertheussen, kom Solberg med kritikk av «Ways of Seeing», som hadde filmet blant annet Bertheussens husfasade. Hun sa at kunstnerne bak «Ways of Seeing» med sine metoder hargjort «det tøffere å være politiker».

– Vi skal tåle å stå i fokus. Men det oppleves verre når familier og bosted trekkes inn. De som har laget stykket, bør tenke over dette, slo hun fast, ifølge NTB. Etterpå har blant annet Aps Anette Trettebergstuen gjentatte ganger forsøkt å få statsministeren til å beklage sine uttalelser, uten å lykkes. Nå gjør altså SVs Freddy Andrè Øvstegård nok et forsøk. Trettebergstuen oppfodrer også statsministeren til å ta et politisk oppgjør nå.

– Det bør settes et punktum for denne saken som har vært så opprivende for deler av kulturlivet. Regjeringen og statsministeren bør gi kulturlivet en unnskyldning for den urettmessige behandlingen de fikk. I kampens hete følte jeg at det gikk prestisje i det hos regjeringen. Men nå som tida har gått, håper jeg man ser på det mer distanse, og innrømmer at man som regjering gikk for langt, sier Trettebergstuen, som legger til:

– Nå bør statsministeren rydde opp. Denne saken er som et åpent sår.

– Større volumknapp

Stortingsrepresentant og tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande var kulturminister og sto midt oppe i det da «Ways og Seeing»-debatten sto på som verst vinteren og våren 2019. Hun vil ikke gå så langt som opposisjonen i sin kritikk, og oppfordrer ikke Solberg til å be om unnskyldning. Men:

– Jeg mener fortsatt at kunsten ikke er fritatt for kritikk, selv om kunsten skal være fri. Statsministeren også skal få lov til å si hva hun mener. Men jeg hadde nok ikke gjort det sånn. Selv om også en statsminister kan si om hun syns en bok er god eller dårlig, så har hun en større volumknapp. Derfor kan hun ikke alltid si akkurat det samme som alle andre. Jeg ville nok ikke sagt dette selv, sier Grande, som ikke legger skjul på at saken var tøff å stå i som kulturminister. Hun tok kunstnernes ytringsfrihet i forsvar, og tok til motmæle når Frp ville fjerne offentlig støtte. I rettssaken mot Bertheussen kom det fram at Bertheussen og Messenger-gruppa hennes var sinte på Grande, som likevel trekker fram en episode hun mener viser at ytringsfriheten tross alt står sterkt. Det var da forfatter Erika Fatland sto på scenen under bokmessen i Frankfurt høsten 2019, og skarpt kritiserte statsministerens uttalelser om «Ways of Seeing» – med statsministeren på første rad. Ved siden av satt Grande.

– Da satt jeg og jubla inni meg! For meg var det en stor dag å sitte på bokmessa i Frankfurt da Erika Fatland høvla over Erna Solberg på grunn av det hun hadde sagt om «Ways of Seeing». Dette er et eklatant eksempel på ytringsfrihet i norsk kunst, når en forfatter kan skjelle ut en statsminister, uten at det får følger.

