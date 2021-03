Kampen om strømme-Norge

I neste uke utvider Disney+ katalogen med 300 serier og filmer som skal gi NRK og Netflix konkurranse om våre timer foran skjermen. Dette er strømmetjenestene som er mest brukt, viser mediebransjens målinger over hva og hvor mye vi ser på lineær-TV og strømming. Til tross for konkurransen har NRK TV 1.8 millioner ukentlige brukere.

NRK på topp

– Den største aktøren i det norske strømmemarkedet er NRK. I overkant av 40 prosent av alle mellom 10 og 79 år er har vært innom NRK TV ukentlig siden i fjor høst, sier TV-ansvarlig Marianne Massaiu i mediebyrået MediaCom.

– Deretter kommer Netflix, som har i overkant av 30 prosent ukentlige brukere, sier Massaiu. Dette tilsvarer 1,5 millioner brukere ifølge TVOV-målingene fra analyse- og gallupbyrået Kantar. På tredjeplass er TV 2 Sumo med 1.1 millioner ukentlige brukere. Samme statistikk viser også at NRK Super Online har 850.000 brukere, noe større enn Disney+ med 815.000. Tallet for NRK Super viser at NRKs tilbud er mer populært i målgruppen opp til 12, spesielt med tanke på at flertallet av Disney+ sine brukere er i høyere aldersgrupper.

Den norske strømmetoppen:

Ukentlige brukere i snitt på norske strømmere, fra uke 36 i 2020 til uke 6 i år.

NRK TV 1.800 000

Netflix 1.500 000

TV2 Sumo 1.100 000

NRK Super 850.000

Disney+ 815.000 (snitt uke 40-06)

Viaplay 700.000

Discovery+ 380.000

HBO Nordic 220.000

Kilde: Kantars TVOV-målinger/MediaCom.

Gullfeber på nett

Allerede før pandemien lå 2021 til å bli året for den store globale strømmekampen. Nå er det klart for et enda heftigere klondyke på nett, når flere store aktører har lansert sine ambisiøse planer for å ta kunder fra markedsleder Netflix. Norge er et ettertraktet marked. Vi strømmer mest i Norden, har godt utbygget bredbåndskapasitet og økonomi god nok til å abonnere på flere tjenester. I fjor sommer oppga 77 prosent av husstandene at vi hadde minst ett strømmeabonnement. Og tidsbruken foran skjermen økte i 2020.

– Vi vet det er stor betalingsvillighet hos folk, for det rette innholdet. Disney+ fikk over 800.000 seere den første uka i det norske markedet, sier Massaiu.

Samtidig må utenlandske storselskaper forholde seg til at vi stadig bruker tre ganger så mye tid på norsk TV-innhold som vi gjør på utenlandske strømmetjenester. Det er dette de amerikanskeide mediegigantene vil endre. Aktørene blir flere, konkurransen om TV-tide vår stadig tøffere. På verdensbasis står kampen om millioner av abonnenter og milliardinntekter. Tallene viser at Netflix fortsatt er suverent størst på feltet, med nær 203 millioner abonnenter på verdensbasis. Ukeferske tall forteller at Disney+ på kort tid har nådd 94,9 millioner abonnenter.

Strømmet mer

– I 2020 brukte gjennomsnittsnordmannen over 3,5 timer foran skjermen, på lineær-TV, på strømme-TV, spillkonsoller og plattformer som YouTube. Tida foran skjerm økte med en halv time i løpet av 2020, sier Massaiu.

Kampen om strømmemarkedet har så vidt begynt. Nyheter om nye planlagte serier kommer tett. Tidligere denne uka annonserte Disney+ planer for 10 nye europeiske serier, en satsing som utgjør bare en liten del av de 16 milliarder dollar Walt Disney Company skal bruke på fylle Disney+ med nytt innhold de neste år. Dette inkluderer et titalls nye Star Wars og Marvel-serier.

Om en drøy måned kommer Paramount+, amerikanske ViacomCBS sin nye strømmer som skal fylles med nye serier, gamle serier og filmer fra CBS. Showtime, Paramount Pictures med flere. For å møte konkurransen relanseres HBO Nordic som HBO Max av amerikanske AT & T til høsten, som skal by på Warner Bros-film, superheltuniverset fra DC, og en mengde brede og smale serier fra en rekke produsenter.

Mye nytt er best

TV-ansvarlig Marianne Massaiu i MediaCom ønsker ikke å spekulere i pallplasseringer i denne kommende strømmekampen.

– At HBO må gjøre grep er ventet. For å lykkes – og over lengre tid – må en tjeneste ha nok innhold til at det finnes betalingsvillighet nok hos folk. Dette markedet er fragmentert. Vi vet at trafikk følger store hendelser. Da «Game of Thrones»-episodene kom på HBO Nordic på mandager, gjorde trafikken et hopp. Da serien var slutt sank trafikken. Da Disney+ kom gjorde strømmetrafikken et byks. Men utviklingen viser at strømming øker fra år til år. Stadig fler eldre har begynt med strømming nå. Det blir spennende å se hvilken vekst de tilfører, og hva de velger å bruke tid på, sier Massaiu.

– Forbrukerne er ikke veldig lojale, men har kanskje en favoritt-strømmer mens de bytter på noen av de andre. Samtidig er det nok en begrensning på hvor mange ulike tjenester folk flest ønsker å abonnere på. Nye tilbydere vil komme til. Noen vil miste andeler. De som evner å fornye seg og ha et bredt nok utvalg, står ofte igjen som vinneren.

