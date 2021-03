Nationaltheatret får 20 millioner kroner i året til midlertidig hovedscene

Teatret har behov for en midlertidig hovedscene når rehabiliteringen av hovedbygningen igangsettes. Det er grunnen til at regjeringen har gitt det 20 millioner kroner ekstra i rehabiliteringsperioden til dette formålet, opplyser Kulturdepartementet på sine nettsider.

– Jeg er glad for å kunne si at vi nå har funnet en løsning slik at teatret kan arbeide videre med sine planer for en midlertidig scene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og fortsetter:

– Dette vil komme både teatrets ansatte og publikum til gode. Det har hele tiden vært mitt mål å sikre en midlertidig drift som gir forutsigbarhet for et sterkt teater i utvikling mens rehabiliteringen pågår. Nå gleder jeg meg til å følge med på Nationaltheatret videre framover – også etter hvert på den midlertidige hovedscenen, sier Raja.

Teatersjef Kristian Seltun sier at nyheten kom sent, men godt.

– Vi er lettet og glade for at regjeringen sikrer en midlertidig hovedscene mens Nationaltheatret rehabiliteres. Nå skal vi, i samarbeid med Kulturdepartementet, finne en egnet tomt til et midlertidig teaterbygg, sier Seltun.

Etter planen flytter Nationaltheatret ut av hovedhuset i løpet av høsten 2021. Fra 2022 begynner den omfattende rehabiliteringen av det ikoniske teaterbygget – som skal åpne dørene for publikum i 2026. I rehabiliteringsperioden vil Nationaltheatret spille forestillinger på Torshovteatret og i Kanonhallen på Løren, men disse scenene er små og kan ikke erstatte hovedscenen på teatret.

