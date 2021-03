Rein Alexander i MGP: – Nå vil jeg ha revansj etter i fjor

– Ja, nå vil jeg ha revansj etter i fjor, sier Rein Alexander, som fredag slapp låten han skal synge i MGP i kveldens femte og siste delfinale: «Eyes Wide Open». I fjor stilte han i fullt vikinghabitt og sang låten «One Last Time», men fikk aldri vite hvor langt den kunne nådd på grunn av stemmekaoset i NRK. Ulrikke Brandstorps låt ble som kjent kåret til vinner av en fagjury, og Rein Alexander aksepterte henne som en verdig vinner. Men:

– Hadde det ikke vært for stemmeproblemene i NRK, er jeg ganske sikker på at jeg hadde kommet til gullfinalen med de fire beste, og hvem vet hva som da hadde skjedd videre. Jeg fikk ikke muligheten til hverken å vinne eller tape, følte jeg, sier Rein Alexander.

Godkjent på forhånd

Han har i år forhåndsgodkjent plass i den store MGP-finalen 20. februar. Likevel synger den etablerte artisten den nye låten sin på tv lørdag kveld, sammen med de mer ukjente artistene Imerika, Ane. Fin, River og TuVeia. De fire skal forsøke å vinne den nest siste finaleplassen. I tillegg blir det en egen «Wild Card»-finale mandag 15. februar, med artister som røk ut av delfinalene. Etter 26 låter skal det til slutt stå 12 finalister igjen.

Kaos og kritikk

I fjor endte altså finalekvelden i fullt kaos og kritikkstorm mot NRK. Rein Alexander sa etterpå til pressen at han var «enormt skuffet».

– Men i stedet for å bli sint og frustrert og bitter over det som skjedde i fjor, valgte jeg heller å bruke energien min på å komme tilbake i år med en like sterk låt som «One Last Time». Kanskje enda sterkere, sier Rein Alexander til Dagsavisen. Han har selv skrevet låten sammen med Christian Ingebrigtsen og Kjetil Mørland. De har begge fartstid som låtskrivere i MGP, og sto bak Ulrikke Brandstorps vinnerlåt i fjor, «Attention». Siden den internasjonale finalen i fjor ble koronaavlyst, får vi heller ikke vite hvordan det ville gått med den.

– Jeg tok kontakt med Christian og Kjetil, og begynte med å rappe et forslag til tekst til dem. Budskapet i sangen er nemlig spesielt viktig for meg denne gangen, også med tanke på de to tvillingdøtrene mine, som er to år gamle. Det handler om å «se» fra sjelens øye ut på verden, se hva som må gjøres for å gjøre den bedre. Det er en slags bønn for verden og til meg selv: «Stå opp og gjør noe, vi må ta vare på den fantastiske jorda vår». I fjor sang jeg det man kan kalle en EDM-låt, og «Eyes Wide Open» er også EDM, men med mer power og elementer fra filmmusikk og opera. Det blir organisk lyd, jeg har 16 musikere sammen med meg på scenen, pluss noen helt rå dansere, sier Rein Alexander, som kjenner Christian Ingebrigtsen fra langt tilbake.

Klassisk hjerte

De møttes i London på 90-tallet da Rein Alexander gikk på Royal Academy of Music i London. Ingebrigtsen var på vei til å bli boyband-stjerne med A1, mens Rein Alexander var midt i et livsløp som pleier å gjøre folk til klassiske operasangere: Med i Sølvguttene, musikklinje på videregående, musikkfolkehøgskolen Toneheim, sangstudier på Barratt Due i Oslo, musikkonservatorium i Reykjavik. I stedet ble han altså artisten Rein Alexander, som synger i musikaler og som med stor iver deltar kjendisprogrammer på tv. Som «Kjempesjansen», «Stjernekamp», «Skal vi danse» og nå MGP. Like etter studiene i London gjorde han for øvrig noe så eksotisk som å bli fisker i Barentshavet.

– Å være kunstner kan bli intenst. Jeg hadde lyst til å gjøre noe helt annet da. Men jeg sang høylytte arier da jeg fisket også, nærmest så sløyeknivene fløy gjennom rommet, hevder Rein Alexander, som legger til:

– Hjertet mitt ligger fortsatt i den klassiske musikken, og den delen av meg bruker jeg i juleturneene mine. Men som du skjønner, liker jeg også å nå bredere ut. Jeg synes det er fint å kunne nå et større publikum enn de som går i Operaen eller på Oslo Konserthus, sier Rein Alexander.

– Som nå, når jeg får synge for en million seere i MGP. Det er bare gøy, og like stort for meg som for de unge artistene! Jeg har jo også en sjanse til å komme til verdens største musikkfest, den internasjonale finalen. Da kan det bli opp til 500 millioner seere. Det er jo helt vanvittig å tenke på!