«Grovt» og «grotesk» av NRK

– Dette er faktisk det programmet jeg har reagert aller sterkest på noensinne, og jeg er glad for at NRK har lagt seg så flate. Det skulle bare mangle, sa Kringkastingsrådets leder Julie Brodtkorb, som oppsummerte rådets behandling av Shaun-saken slik:

– Dette skal ikke kunne skje i NRK. Det er beskjeden fra et samlet råd, sa hun, etter en uvanlig følelsesladet debatt i den digitale utgaven av Kringkastingsrådets møte torsdag.

Sterke ord

«Grotesk», «grovt», «vondt å høre på», og «jeg trodde først det var fake news», var noen av karakteristikkene de uvanlig enige rådsmedlemmene kom med da de torsdag behandlet de 527 klagene på NRK-programmet «Shaun på P13». Programleder Henrik Shaun Mathesons uttalelser om Israel og vaksiner ble fordømt i klare ordelag, av alle fra Vebjørn Selbekk til Tove Karoline Knutsen. Et samlet råd mente at hans uttalelser var legitim kritikk av staten Israels behandling av palestinerne, men at de inneholdt rene, antisemittiske utsagn om jødene som folkeslag. Det var særlig Mathesons ironiske bruk av uttrykket «Guds utvalgte folk» som ble trukket fram når han snakket om Israels vaksinesuksess, samt denne uttalelsen: «Det er nesten så jeg skulle ønske at vaksinen ikke virka ... Det går ikke an å si, beklager, jeg skjønner det, pokker også».

Beklaget

NRKs underholdningssjef Charlo Halvorsen satte seg i sving allerede samme dag innslaget ble sendt. Han beklaget innslaget offentlig, og fikk avpublisert deler av programmet. Også programleder Matheson beklaget uttalelsene sine i programmet sitt dagen etter. Dette var ikke godt nok for lytterne, som altså sendte over 500 klager til Kringkastingsrådet i løpet av en ukes tid.

La seg flate

Både Charlo Halvorsen og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen la seg flate for kritikken under gårsdagens møte.

– Vi bomma. Vi gjorde feil. Vi gikk langt over streken, sa Halvorsen i møtet.

– Jeg syns NRK tross alt har håndtert denne saken forbilledlig, de var raskt ute og beklaget. Jeg er også glad Charlo Halvorsen nå også kaller dette «antisemittisme», sa Dagen-redaktør og rådsmedlem Vebjørn Selbekk

– Det er ikke bare de såkalte Israel-vennlige miljøene som jeg selv tilhører, som har reagert på dette innslaget. Mange har reagert. Jeg har også i tida som har gått også fått reaksjoner fra norske jøder, sa Selbekk.

– Grotesk og helt uakseptabelt, sa også rådsmedlem og Ap-politiker Tove Karoline Knutsen.

– Jeg trodde det var fake news da jeg hørte det. Det svekker dessverre NRKs troverdighet, sa rådsmedlem Marvin Wiseth.

– Det var veldig vondt å høre på, og det var sterkt å lese alle klagene, sa rådsmedlem Kathrine Kleveland.

Også resten av rådet stemte i, fra Trude Drevland, Eiri Elvestad og Bushra Ishaq, til Ove Vanebo, Liv-Inger Somby og Akthar Chaudrey.

– Menneskeverdet gjelder alle, slo Chaudrey fast.

Listhaug på saken

I tillegg til alle klagene til Kringkastingsrådet, har Med Israel for Fred, sammen med sju andre Israel-organisasjoner, meldt innslaget til politiet. Frps nestleder og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug har dessuten prøvd å få kulturminister Abid Raja på banen i denne saken. «Vil medieministeren ta avstand fra NRK-programlederens antisemittiske ytringer, og hva tenker statsråden om NRKs bidrag til å motarbeide antisemittisme i Norge?» spurte Listhaug i sitt spørsmål til Raja, som torsdag svarte at regjeringen er opptatt av både å bekjempe rasisme og antisemittisme, men også det å beskytte ytringsfriheten. Raja understreket at kulturministeren som eier og generalforsamling i NRK «åpenbart» ikke kan felle dom over NRKs redaksjonelle virksomhet. Han roser imidlertid NRK for at de har foretatt en vurdering og kommet med en beklagelse:

– Det bygger opp under tilliten til NRK, skriver Raja.

