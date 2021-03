– Nå må vi få åpne Oslo-kinoene

– Folks tålmodighet begynner å bli tynnslitt. Det føles meningsløst at kinoene er stengt, mens butikkene er åpne.

Dette sier Christin Berg, programdirektør i kinokjeden Nordisk Film.

I Norges to største byer er alle kinoer nå stengt.

I Oslo har kinoene vært stengt siden 9. november.

I helgen måtte Nordisk Film og Christin Berg også stenge kjedens kinosenter i Bergen, Lagunen med ni kinosaler. Funnene av muterte koronavirus i Bergen gjorde at kommunen ble flyttet til strengeste nivå av smitteverntiltak, Ring 1, sammen med Oslo og Nordre Follo.

– Det er klart det var en nedtur å måtte stenge kinosalene våre i Bergen. Det var godt besøk i Bergen, folk vil ut av huset, de oppsøker kinoene som er åpne. Særlig barnefilmer går bra, sier Berg.

Laveste siden oktober

Samtidig har smittetallene i Oslo vært synkende de siste ukene. Søndag ble det registrert 24 tilfeller av koronasmitte i Oslo, det laveste antallet siden oktober.

– I går var det 24 smittetilfeller i Oslo. Hvor mye lavere må smittetallene være for at kinoene skal kunne åpne igjen? Skal publikum ta smitteverntiltakene alvorlig, må de oppleves som forståelige, sier Christin Berg.

Nasjonalt utenom ring 1 er det tillatt med åpne kinoer for inntil 200 personer.

Berg understreker at Nordisk Film er i løpende dialog med kulturdepartementet om vilkårene for gjenåpning av kinoene i Oslo, og at kinokjeden forholder seg til smitteverntiltak nasjonalt og lokalt.

Hun mener situasjonen tilsier en åpning av kinoene i hovedstaden.

– Vi bør få åpne kinoene i Oslo nå, mener Berg.

Kinobransjens interesseorganisasjon Film & Kino har også vært i dialog med kulturdepartementet og byrådet i Oslo siden midten av november, og støtter ønsket om gjenåpning i Oslo.

Mutert

Oslo har vært innenfor Ring 1-tiltakene siden utbruddet av mutert virus i Nordre Follo 22. januar.

Onsdag 3. februar lettet byrådet i Oslo på smitteverntiltakene, og gjenåpnet bl.a. biblioteker, enkeltstående butikker og serveringssteder uten skjenking.

Regjeringens definisjon av Oslo som innenfor smittering 1 varer til onsdag 10. februar. Da håper Christin Berg at Oslo vil bli definert utenfor de strengeste nasjonale smitteverntiltakene, og at Oslo lokalt vil åpne for kinodrift igjen.

– Vi håper å kunne åpne igjen i Oslo fra torsdag. Vi har tiltro til at byråden vurderer dette seriøst. Smittetallene i Oslo er lave, og det har ikke vært noen tilfeller av smittespredning som kan spores tilbake til kinoene, sier Berg.

Bekymringen for utbrudd av muterte virusvarianter i Oslo kan ikke være nok til å fortsette å holde stengt, mener kinodirektøren.

– Byrådet i Oslo har tidligere understreket at de er imot å holde stengt av preventive hensyn. Man kan ikke holde alt stengt for alle tilfellers skyld.

– Dette handler også om folks mentale helse. Kino er et lavterskeltilbud der folk kan komme seg ut av hjemmet, innenfor trygge rammer, særlig ungdommer og barnefamilier, som har få andre tilbud som er åpne.

En rekke kinopremierer har vært flyttet og utsatt, helt siden november, i påvente av at Oslo-kinoene skal åpne. Dette går ut over filmtilbudet ellers i landet, påpeker Berg.

– Når 30 til 35 prosent av markedet er stengt, er det utfordrende å gå opp med nye filmer på kino, selv om det finnes en stimuleringsordning. Gjenåpning av kinoene i Oslo genererer filmer på plakaten for kinoene i resten av landet, sier Berg.

Kulturbyråden: Ha tålmodighet en stund til

Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) gir ikke kinokjeden noe håp om gjenåpning nå. Han understreker at det er regjeringen som bestemmer tiltaksnivå for ring 1-kommunene.

– Jeg anser det ikke særlig realistisk at kinoene får åpne allerede denne uka. I dag gjelder strenge statlige regler for Oslo. Alle arrangementer er forbudt unntatt begravelser og bisettelser, kommenterer Gamal.

Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet. Foto: Stian Fyen

– Vi var heldige og hadde et lavt smittetall i starten av uka. Jeg håper dette holder seg og at vi kan åpne samfunnet gradvis. Samtidig har vi en situasjon med mye mer smittsomme virusvarianter.

– Det er mange sektorer som argumenterer med at det ikke er registrert smitte hos dem. Likevel tror jeg dessverre alle som lever av å samle folk til felles opplevelser må være tålmodige en stund til. Det generelle rådet er at folk skal holde seg hjemme, eller i nærområdet og unngå kollektivtrafikk hvis det ikke er helt nødvendig.

– Jeg savner å gå på kino selv, jeg har stor forståelse for ønsket om å åpne opp. Kulturlivet har fått en hard tørn med strenge regler i lang tid, og jeg er spesielt bekymret for dem som ikke fanges godt nok opp av de ulike støtteordningene. Vi vurderer nå hvilke tiltak som skal gjelde for Oslo framover, men vi forventer også å få nye statlige regler. Vi kan ikke holde stengt for sikkerhets skyld, så vi vil åpne gradvis når det er grunnlag for det. Byrådet vil prioritere barn og unge i denne gradvise åpningen, understreker byråden.

Oslos helsebyråd Robert Steen varslet overfor Dagsavisen mandag at det ikke vil bli noen lettelser i Oslo denne uka, på grunn av usikkerheten rundt muterte varianter av koronaviruset.

– Vi må hjelpe hverandre å holde ut, og vi må forberede oss på at det kan komme tilbakeslag. Det vil være hensynet til liv og helse som veier tyngst, understreker kulturbyråd Omar Samy Gamal.

Oslo kommune har innkalt til pressekonferanse om koronasituasjonen kl. 15 tirsdag.