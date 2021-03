Den norske filmen «Ninjababy» tatt ut til prestisjefestival

– Det er stor stas for oss som har laget filmen å få vise «Ninjababy» på en av verdens viktigste filmfestivaler, selv med virus i lufta. Det blir spennende å se hvordan et internasjonalt publikum tar imot Rakel og de andre karakterenes særegenheter - ikke minst den mildt sagt innpåslitne Ninjababyen. Målet har vært å lage en morsom film om et alvorlig tema, så vi håper på både latter og tårer, sier regissør Yngvild Sve Flikke i en pressemelding sendt ut fra Norsk filminstitutt.

Les også: Filmanmeldelse «Ninjababy»: Regitalent innfrir med bittersøt komedie om voksesmerter og graviditet

Gode kritikker

«Ninjababy» ble anmeldt til en femmer her i Dagsavisen etter verdenspremieren på Filmfestivalen i Tromsø i januar. Nå får den sin internasjonale premiere for filmindustrifolk og presse på det digitale European Film Market i Berlin, som foregår mellom 1. og 5. mars.

Filmen vises i programmet Generation 14plus, rettet mot ungdom. Det er et av hovedprogrammene under den tradisjonsrike festivalen der Gullbjørnen er den største prisen under festivalen. Fra programmet «Ninjababy» deltar i, deles prisen Krystallbjørnen ut.

Les også: Filmanmeldelse «Tove»: Nært og kraftfullt om Mummi-trollets skaper

Gravididtetskomedie

«Ninjababy» er en komedie som handler om Rakel, spilt av Kristine Kujath Thorp, som er i begynnelsen av 20-årene da hun oppdager at hun er gravid. Hun må ta noen viktive valg, ikke minst når det gjelder å finne ut hvem som er faren. Det er Yngvild Sve Flikkes første film etter debutspillefilmen «Kvinner i for store hereskjorter».

Selve prisutdelingen fra den internasjonale juryen og ungdomsjuren vil foregå under en «Berlinale Summer Special» som foregår fra 9. til 20. juni, skriver Norsk filminstitutt. Da er det også planlagt publikumsvisninger av «Ninjababy» og de øvrige filmene på festivalen, med forbehold om at smittesituasjonen tillater det.