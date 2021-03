Will Ferrell ypper seg med Norge

Den siste uka har han dukket opp i TV-reklamer hvor han lover å gi Norge en på trynet. Han hater Norge, tulleringer inn en bestilling på fem millioner pizzaer, mener vi heter Olaf alle sammen, har gensersesong hele året og møtes til makrelldueller. Reklamene skal vises under årets Super Bowl-finale natt til mandag norsk tid, sportsbegivenheten som er den største på amerikansk TV. Her skal Will Ferrell få amerikanerne til å fatte interesse for elektriske biler. Årsaken til at Ferrell er forbanna på oss, er at vi ligger så langt foran amerikanerne i kjøp av elbil.

I fjor var halvparten av bilkjøpene vår elektrisk. I bensinslukernasjonen selges det knapt elektriske biler, under to prosent i året.

Norgesvenn

I den foreløpig siste reklamefilmen reiser den oppkjørte typen på konteinerskip til Norge for å ta oss. Han får med seg et par venner – Kenan Thompson and Awkwafina – som selvsagt havner i Finland. «Norway», roper Ferrell oppgitt i telefonen. Han står på kaia i noe som ser ut som en nordnorsk kystby. Men han er i Sverige, sier en dame som går forbi.

Lokalkjent

Will Ferrell er en amerikaner som vet at Norge ikke er en by i Sverige. Han har vært gift med en svenske i mange år, og kan snakke litt svensk. Og på tross han nærmest konstante fårete og teite framferd i utallige amerikanske komedier er Ferrell en oppvakt type.

Framtoningen hans på film kan gjøre det lett å undervurdere ham, for han har vært med i rekordmange flaue forestillinger og platte og stupide komedier siden debuten i en Austin Powers-komedie i 1997. Det er lett å bli flau av Ferrells framferd på film, men han er morsom når han «raser» og går av skaftet, som når han skjeller og smeller mot Norge.

Machotulling

Han er en mester i å spille menn med lite vett, null selvinnsikt og altfor stort selvbilde. Han gjør narr av machomannens prangende natur, bråkete framferd og trang til oppmerksomhet med bravur – som Ron Burgundy i «Anchor Man». Han har spilt godtroende alv i «Elf», laget en hel komedie på spansk og spilt den islandske Eurovision Song Contest-besatte Lars Erickssong i komedien «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga».

Fysisk komiker

Samtidig er Will Ferrell også en komiker som vet å bruke sin fysiske framtoning til å lage effektiv komikk. Han kan spille på sin store fysikk og fårete uttrykk, og er ikke rett for å dumme seg ut eller gå «all inn» i mannsfigurene han gjør. Han lar seg visstnok fascinere av fenomener som Eurovision Song Contest, dette spesielle showet som kona hans og familien hennes absolutt måtte se hvert år.

Politisk engasjert

Under Super Bowl vil amerikanerne se komikerstjernen reklamere for GM nye elektriske modeller i «No Way, Norway!»-kampanjen, hvor han altså bestiller fem millioner pizzaer til Norge.

Dette er videoen som Høyres PR-folk har visst å slå politisk mynt på, og har fått filmet en respons der statsminister Erna Solberg spiser pizza og korrigerer Ferrells bestilling til 5,4 millioner pizzaer.

Det er ikke gitt at amerikaneren selv blir veldig imponert av det norske politiske framstøtet.

Will Ferrell er kjent for å ta politisk standpunkt, og har takka nei til å bli med politikeres spill før. Gjennom 2000-tallet gjorde han en god karikatur av president George W. Bush som en ikke helt tilstedeværende mann. blant annet på «Saturday Night Live». Bush-figuren hans ble så populær at presidentens egenstab forsøkte å få Ferrell til å møte dem en rekke ganger.

Komikeren selv takket bastant nei til slike framstøt. Han var mer opptatt av å ta prinsipiell avstand fra USAs invasjon av Irak.

