Facebook-svindlere prøvde seg på minnekonserten for Gjerdrum-ofrene: – Ekstra grelt

Arbeidet med minnekonserten ble etter hvert en jobb for å stoppe Facebook-svindlerne fra å fylle opp arrangementets Facebook-side. Flere av forsøkene prøvde å lede publikum til sider der de skulle legge igjen kredittkortinformasjon.

– Vi holdt på kontinuerlig å blokkere ut folk, organisasjoner eller hvem det var som sto bak, blokkerte brukerne og muligheten for å gi kommentarer – men de klarte å komme seg forbi det allikevel, sier Anne Ekenes, som leder Gjerdrum Kulturhus, til Ballade. Dermed ble det å slette – helgen gjennom.

Denne beskjeden måtte arrangørene av minnekonserten for Gjerdrum-ofrene legge ut på arrangementets Facebook-side – på grunn av en lang rekke svindelforsøk. (NTB kultur)

– En ting er at det gjorde arbeidet vårt vanskelig, vi var mange som jobbet hardt for å stoppe det, og for å opprettholde en god kommunikasjon med publikum. Dette var en minnekonsert for etterlatte og ofre etter en stor nasjonal krise, da blir det ekstra grelt, sier Ekenes.

Ifølge Ballade bruker konsertarrangører og artister Facebook for å nå publikum, men må bruke stadig mer tid på svindelangrep, enten det er spamming, hacking eller phishing. Problemet har vokst i takt med antall digitale arrangementer etter nedstengingen av samfunnet. Nå lurer stadig flere arrangører på hvorfor ikke Facebook gjør noe mer med de mange falske arrangementene som florerer i systemet deres, skriver nettstedet.

– Hvis ikke Facebook gjør noe med det er det flere i bransjen som vurderer å droppe Facebook som plattform for å promotere konserter der, sier marketing manager Mona Helleland Varpe, som jobber for noen av Norges største artister gjennom Grappa Musikkforlag og Drabant Music.

Ballade fikk ikke innhentet kommentar fra Facebook før publisering, men Facebook Norges sjef Rune Paulseth har tidligere uttalt til Kapital at selskapet «legger ned enorme summer årlig i krigen mot det jeg kaller organisert digital kriminalitet».

