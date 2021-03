Kuk i frokosten

– Hvorfor griner du, lille tøs?

Den blide seksåringen min snur seg mot meg med plutselige spørsmålstegn i øynene.

– Haha, du er vel rar!

Ungen napper nå iherdig i mammaermet og hvisker i øret mitt:

– Er hun frekk, eller?

– Nei da, ungen min, hun er bare dansk! Det betyr at du er søt og fin jente, og hun lurer på hva du ler av! Men pass deg, nå er det rett før du får et knus. En klem, altså!

Vi liker å tro at norsk og dansk er ganske likt, men det er det jo ikke.

Konversasjonen er nemlig full av det språkfolkene kaller «falske venner», ord som betyr noe helt annet på et annet språk. Og som noen ganger gjør det svært (vanskelig) å forstå. Problemene begynner allerede ved frokosten, som kun serveres mellom 12 og 15 – og slett ikke er inkludert i hotellprisen. Det er imidlertid morgenmad, der du trygt kan spise morgenbrødet du blir tilbudt. Så kan du vente med okse kød, kartofler og frikadeller til aftens. Men å ta deg en brus, får du gjøre andre steder. For danskene lider ikke av sære drikkeproblemer selv om de ofte tilbyr «Toilet & Brus» (dusj). Prøv heller med sodavand ved bordet.

Om du ikke da setter den i halsen, når du møter overskrifter som EkstraBladets «Der er kuk i Rådhusuret! Københavnerne er i chok!». Og skogsturen blir jo absolutt morsommere når kuken (gjøken) synger kuk-kuk i skoven. Fnis! Det er altså fort gjort å jokke i spinaten (tråkke i salaten). Derfor bør du være klar over hva du insinuerer, om du utbryter at det blir knallvær i morgen. Eller at noe er knallbra. Det betyr knullebra! Og vær varsom med å forlange bolle med rosiner. Da risikerer du, av samme grunn som foregående term, å få deg en saftig ørefik. Det samme kan skje om du ber din danske venninne om å kneppe blusen. Selv om det kan føles naturlig å tenke i de baner, når du reiser gjennom steder som Ballerup, Rødballe og Arsballe. Og får du, vakre kvinne, komplimenter for dine flotte baller, er det ikke dine (manglende) testikler, men rumpa di han sikter til. Så da er det bare å klemme ballerne sammen (ta seg sammen) og smile med.

For å øvrig er det greit å kunne spørre etter nærmeste heveautomat (minibank), slik at du får fylt opp lommeboka i hengetasken (skuldervesken). Det kan jo være at teenager´en din plutselig får lyst på en nederdel (skjørt), eller litt slik (godteri). Vær også varsom med snabelvandet (sterkølet). Dagen derpå kan du fort angre på at du ikke var helt appelsinfri (ble lettere beruset). Da er det lett å snuble i de lunefulle småordene. Ikke bli vred (sint) om en danske sier at du må bli med ham hjem, det betyr at du kan, hvis du vil. Hvis du må, sier dansken at du skal. Vil du få danske til å grine, er det bare å fortelle dem om din innsats som bøssebærer (homsebærer).

Dessuten må du være varsom med adjektivene, når du skal beskrive dine nye venner. Sier du til en danske at han er en flink fyr, betyr det at du synes at han er hyggelig. Sier du til dansken at han er hyggelig, vil han også se litt rart på deg, fordi det mest er stuer og stunder som er hyggelige, ikke folk. De er rare. Og en snild danske er en danske som er praktisk og nevenyttig, mens en nævenyttig danske er en som slår seg fram i livet uten hensyn til andre. Men mest av alt bør du vokte deg for å kalle din nye danske venn trivelig. Da insinuerer du at han er en tjukkas!

Du må slett og rett ha litt orden i begrepene når du er på dansketur. Ellers ender du opp i en (heste)drosje, før du vet ordet av det, når du egentlig vil ha en taxa.