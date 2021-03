Den store fettløgnen

Her oppe i vårt lille land, Norge, raser debattene om hva som er sunn mat. Man henger seg opp i næringsstoffer, nøkkelhullsmerker og kostholdsråd. Alt dette fokuset på sunn mat - hvor er vi egentlig på vei?

Det eneste vi vet med sikkerhet, er at vi blir stadig sykere. Vestlige sykdommer som hjerte- og karsykdommer, autisme, diabetes, overvekt og kreft er alle økende i befolkningen. En kan peke på at levealderen går opp, sykdommer dermed likeså. Men legg den retorikken vekk for nå. Hva er den egentlige roten til helseproblemene vi ser i dag?

Weston A. Price var en tannlege fra Canada som på 1930-tallet ble svært bekymret over at det stadig kom flere pasienter med tannproblemer. Han var overbevist om at et moderne kosthold med mye industriprosessert mat som raffinert korn og sukker var årsaken. Han reiste så verden rundt for å dokumentere hva som skjer med mennesker når de går fra sitt tradisjonelle kosthold til å spise vestlig moderne mat. Funnene var dramatiske - tannråte, deformerte kjever og en generell fysisk degenerering var Dr. Prices klare konklusjon, med tusenvis av bilder som bevis.

«Når det kommer til sunn mat, kan kultur og tradisjon lære oss like mye, hvis ikke mer enn hva professorene i ernæring kan», skriver Michael Pollan i sin bok «Til matens forsvar». Dessverre er begrepene tradisjon og kultur dessverre intetsigende i en vitenskapelig sammenheng, for disse vage ordene gir verken håndfaste tall eller former å forholde seg til. Men dette er ingen kamp mot vitenskap. Vitenskap er bra, men det er livsfarlig når et fåtalls mennesker som sitter på utvalgte studier, har monopol på sannheten.

På PubMed, en av verdens største biomedisinske databaser, finnes det over 24 millioner henvisninger til vitenskapelige studier, med mer enn én million nye hvert år. Har man ønske om å få full oversikt over alle disse studiene, må man lese 9.315 artikler hver dag i ti år. Man forstår da at det er veldig fort gjort å bare se en liten del av forskningen, og kanskje aller helst den delen som passer best for deg og dine egne interesser.

På 1950-tallet publiserte den amerikanske forskeren Anciel Keys en studie kalt Syv-lands-studien, som undersøkte forholdet mellom fettinntak og kardiovaskulær dødelighet. Studien konkluderte med at landene hvor fettinntaket var høyt, også var landene som hadde mest hjerte-kar-sykdommer. Imidlertid hadde Anciel Keys plukket ut syv land, av de totalt 22 landene som han hadde data tilgjengelig på. Blant annet utelukket han Norge og Holland som hadde høyt fettinntak og lite hjerte-kar-sykdommer på den tiden, mens Chile som hadde høy dødelighet og lavt fettinntak, også ble utelukket. I begynnelsen fikk han lite forståelse for sine påstander, men i 1961 kom amerikaneren på forsiden av TIME Magazine og fikk gehør for sine tanker.

I 1977 ble det offisielt stadfestet av en amerikansk komité i USAs senat, ledet av George McGovern, at man måtte spise mindre fett og kolesterol for å bekjempe epidemien av hjerte-kar-sykdommer. På samme tid slo dermed også margarinindustrien til for fullt, som blant annet ledet til høye subsidier og intensiv produksjon av monokulturelle soyabønner. Kolesterol ble livsfarlig, og man begynte å proppe pasientene fulle av statiner. Det er også verdt å nevne at i 2010 ble det solgt kolesterolmedisiner for 215 milliarder kroner, noe som gjør det til verdens mest solgte medisin.

En rekke forskere har imidlertid hele tiden protestert mot denne gale oppfatningen av fettets påvirkning på vår helse og heller pekt på at det er sukker som skader mest. Men der hvor pengene trives, er også stemmen høyest. Presset fra den andre fronten og studiene som er blitt gjort om at mettet fett ikke er farlig, fikk likevel så høy oppslutning at TIME Magazine valgte å snu det hele på hodet 23. juni 2014. Omveltningen var fullstendig, og på forsiden var det et bilde av smør hvor det sto: «Spis smør. Vitenskap påsto at fett var fienden. Hvorfor de tok feil.» Selvsagt er dette positivt, og et aldri så lite framskritt. Imidlertid er det fortsatt en lang vei å gå for å oppnå forandringer hos myndighetene rundt om i verden.

Ernæringsrådet påstår blant annet at vi nordmenn heller bør spise myk margarin av såkalte umettede fettsyrer enn å spise smør med mye mettet fett. Dette betyr ganske enkelt at norske myndigheter sier at vi heller bør spise importerte soyaoljer, gjerne fra regnskogen i Brasil, enn å spise smør laget av melken til norske kyr som kan beite av våre enorme utmarksressurser. Her må det nevnes at vår kjære stat bidrar med tre milliarder til Regnskogfondet årlig for å bevare den - men samtidig sier Helsedirektoratet at vi skal spise soyaen som nettopp gjør at den må hogges ned.

Stadig vekk sitter byråkratene i Oslo og sier at det hele er basert på «internasjonal forskning». Til og med den mest naive nordmann bør forstå at dette ganske simpelthen betyr «basert på amerikansk forskning». Hva hvis vi i stedet begynte å forske på oss selv? Hva hvis vi tok utgangspunkt i et mer helhetlig bilde som, ja, inkluderer moderne verktøy innenfor vitenskap og forskning - men som også tar til etterretning hvilke ressurser vi har i Norge - hvilke tradisjoner vi har i Norge - og hvordan dette henger sammen med folkehelse?

Vi må forstå at kunnskap som er utviklet gjennom tusenvis av år av våre forfedre ikke er basert på tilfeldigheter og overtro, men at de derimot har besittet en kunnskap som ikke kan forstås av en bunke utvalgte papirer fra USA. For hvor langt skal våre røtter rives ut av jorden før det skal stoppe? Nøkkelhullsmerket har allerede blitt plassert på den mest groteske matvaren vi har i Norge - Grandiosa-pizzaen. Vær skeptisk. Særdeles skeptisk. Selv om det er en såkalt ekspert som står bak uttalelsen. Ikke glem at bak eksperten i den hvite frakken står gjerne en mann i dress med et glisende dollarsmil.

«Basert på internasjonal forskning» er ikke annet enn et begrep de har lært seg på New Public Management-seminarer, og ordtaket har ikke lenger noen form for legitimitet. Vi må heller forstå sammenhengen mellom en sunn verden og en sunn kropp. En sunn folkehelse i Norge må ta utgangspunkt i et sunt landbruk og fiske, basert på sunn ressursbruk, sunne tradisjoner og ikke minst sunn fornuft.