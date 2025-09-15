15-åring vant Emmy-pris da TV-bransjen feiret seg selv i Los Angeles

Teamet som står bak TV-serien «Adolescence» hadde god grunn til å juble under Emmy-utdelingen. Foto: Richard Shotwell / Invision / AP / NTB

Det var mange Emmy-priser som skulle deles ut da TV-bransjen feiret seg selv natt til mandag – i den såkalte Primetime-utdelingen.

Her fikk blant annet akuttmottaksdramaet «The Pitt» prisen for årets beste TV-drama, «The Studio» for beste komiserie, og «Adolescence» for beste miniserie.

Utdelingen, som var den 77. i rekken, fant sted i Peacock Theater i sentrum av Los Angeles.

Tidens yngste mannlige Emmy-vinner

Flest priser under utdelingen i Los Angeles fikk «Adolescence», som er en av årets mest omtalte serier. Det ble åtte priser på serien som hadde 140 millioner visninger i løpet av de første tre månedene på Netflix.

Her følger vi en 13 år gammel skolegutt som blir arrestert, mistenkt for å ha knivdrept en klassevenninne. 13-åringen blir spilt av 15 år gamle Owen Cooper, som ble tidenes yngste mannlige Emmy-vinner da han mottok prisen for beste mannlige birolle.

– Jeg var ingenting for tre år siden, jeg er her nå, sa 15-åringen da han mottok prisen.

Han sa at han ikke forventet dette da han for tre år siden startet på dramakurs.

– Tør å gå litt utenfor komfortsonen din, hvem bryr seg om du blir flau, sa Cooper ifølge BBC.

Owen Cooper ble tidenes yngste mannlige Emmy-vinner. Foto: Richard Shotwell / Invision / AP / NTB

Komi-rekord

«The Studio» skrev Emmy-historie under utdelingen. Det ble i alt 13 priser til serien som parodierer TV-bransjen. Ingen andre komiserier har vunnet flere priser i én sesong. Den forrige rekorden på 11 priser ble satt i fjor av «The Bear».

TV-serien hadde allerede ni priser med seg fra forrige helgs mer tekniske utdeling, før den såkalte Primetime-utdelingen startet natt til mandag. Og da serien vant priser for beste mannlige hovedrolle i en komedie, regi og manus var rekorden satt. Så vant den også prisen for beste komiserie.

I serien spiller Seth Rogen, som også er en av skaperne av serien, en nervøs filmsjef som forsøker å lage prestisjefylte filmer samtidig som han håndterer bedriftens press for profitt. Serien er en parodi på bransjen som natt til mandag hyllet seg selv.

Sensurert tale

«Hacks»-stjernene Jean Smart og Hannah Einbinder vant prisene for beste kvinnelige skuespiller og beste kvinnelige birolle i en komiserie.

Prisen var Smarts fjerde Emmy for «Hacks»-rollen og den første for Einbinder til tross for tre tidligere nominasjoner. Einbinder sa at hun hadde overbevist seg selv om at «det var kulere å tape».

I serien har Smart i hovedrollen som en komiker i 70-årene som havner i konflikt med nettverket som driver hennes kveldsshow.

I sin tale beskrev Einbinder byrået bak president Donald Trumps nylige immigrasjonsrazziaer med et skjellsord. Dette ble dempet av kringkastingsnettverket CBS – før hun la til «Frigjør Palestina».

TV-bransjens svar på Oscar-utdelingen hadde lovet å holde seg unna politikk.

Overraskende pris

En av utdelingens mest overraskende priser gikk til «The Pitt» i kategorien beste dramaserie.

Serien er et medisinsk drama som kan minne om «ER», og tar opp alt fra abort til masseskytinger. Serien fikk lite oppmerksomhet da den ble lansert, men ble en suksess gjennom den såkalte jungeltelegrafen.

– Til alle som går på vakt i kveld eller kommer av vakt i kveld, takk for at dere er i den jobben – denne er for dere, sa «ER»-veteranen Noah Wyle.

Han vant prisen for beste dramaskuespiller for sin prestasjon som akuttmottakets plagede leder.

Emmy-vinnerne Natt til mandag var det Emmy-utdeling i Los Angeles. Her er vinnere i utvalgte kategorier. Beste dramaserie: «The Pitt»

Beste komiserie: «The Studio»

Beste miniserie eller film: «Adolescence»

Beste regissør for en dramaserie: Adam Randall, «Slow Horses»

Beste manusforfatter i en dramaserie: Dan Gilroy, «Star Wars: Andor»

Beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie: Britt Lower, «Severance»

Beste mannlige hovedrolle i en dramaserie: Noah Wyle, «The Pitt»

Beste kvinnelige birolle i en dramaserie: Katherine LaNasa, «The Pitt»

Beste mannlige birolle i en dramaserie: Tramell Tillman, «Severance»

Beste regissør for en komiserie: Seth Rogen, «The Studio»

Beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie: Jean Smart, «Hacks»

Beste mannlige hovedrolle i en komiserie: Seth Rogen, «The Studio»

Beste kvinnelige birolle i en komiserie: Hannah Einbinder, «Hacks»

Beste mannlige birolle i en komiserie: Jeff Hiller, «Somebody Somewhere»

Beste kvinnelige hovedrolle i en miniserie eller film: Cristin Milioti, «The Penguin»

Beste mannlige hovedrolle i en miniserie eller film: Stephen Graham, «Adolescence»

Beste kvinnelige birolle i en miniserie eller film: Erin Doherty, «Adolescence»

Beste mannlige birolle i en miniserie eller film: Owen Cooper, «Adolescence» Kilde: Ritzau

Jubelen sto i taket

Serien med flest nominasjoner (27), «Severance» var regnet som favoritt til å vinne prisen for beste dramaserie, men slik gikk det ikke.

Seriens stjerne Britt Lower vant prisen for beste skuespillerinne og Tramell Tillman vant for beste mannlige birolle.

I et av kveldens mest høylytte øyeblikk var da «The Late Show with Stephen Colbert» vant prisen for beste varieté-talkshow. Da sto jubelen i taket i Peacock Theater.

TV-programmet tas av luften i mai neste år. «The Late Show» er en franchise som startet i 1993 med David Letterman som vert. Stephen Colbert overtok roret i 2015.

Avgjørelsen om å legge ned programmet kom få dager etter at Colbert hadde kritisert sin arbeidsgiver for å ha inngått et 16 millioner dollar-forlik med Trump etter en omstridt redigering av et Kamala Harris-intervju.

CBS har benektet at kanselleringen er relatert til forliket og sier det utelukkende er en økonomisk beslutning.

James Weaver, Evan Goldberg, og Seth Rogen jubler for priser til TV-serien «The Studio». Foto: Richard Shotwell / Invision / AP / NTB

Seth Rogen fikk prisen for beste mannlige hovedrolle i en komedie for TV-serien «The Studio». Foto: Lisa O'Connor / Invision for the Television Academy / AP / NTB