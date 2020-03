–I Facebook-gruppene "Østkantfolk hjelper sine naboer" og "Groruddalsfolk hjelper sine naboer" oppfordres folk på Oslos østkant til å stille opp for sine naboer med hverdagslige gjøremål som mathandel, for de som er i risikogruppa, aleneforsørgere eller på andre vis sliter pågrunn av smittehensyn.

I det første innlegget står det:

– Koronaviruset stiller krav til oss alle. Vi må alle solidarisk støtte opp under de tiltak som innføres for å begrense og stanse viruset. For noen skaper tiltakene betydelige problemer i den praktiske hverdag. Da kan vi stille opp overfor hverandre. Hjelpe hverandre. La oss spleise folk på Oslos østkant: bydelene Sagene, Grünerløkka eller Gamle Oslo. Gruppa er til både for deg som vil hjelpe og for deg som trenger hjelp.

Les også: (+) Slik ruster sykehusene seg mot korona-eksplosjon

Ivar Johansen mener det er viktig å stille opp for naboene sine og være solidarisk. Foto: Dagsavisen.

Bak gruppene står tidligere byrstyremedlem for SV Ivar Johansen.

– Hvor fikk du ideen fra?

– Det har blitt opprettet mange slike grupper de siste dagene. En landsomfattende og en for Oslo, men jeg mener vi trenger noe mer lokalt. Det blir litt vanskelig hvis en fra Karasjok skal få hjelp fra en fra Grefsen. Eller bare fra Grefsen til Homlia. Det må være kortere avstander.

Les også: «De største hverdagsheltene: I matbutikken kan de ikke ta med seg jobben hjem»

– Hvordan har responsen vært?

– Det bygger seg på gradvis. Det er flere som tilbyr hjelp enn de som skriver at de trenger hjelp. Men når noen skriver at de vil hjelpe, kan de som trenger det ta direkte kontakt. Det er også lettere for dem som trenger hjelp å finne de som bor i nærheten, når folk skriver innlegg om hvor de bor og hvilke dager de kan hjelpe. Jeg tror folk i veldig stor grad er interessert i å stille opp.

Innad i gruppen har også flere foreslått at man kan henge opp lapper i oppgangen der man bor, for å nå de som ikke er på Facebook, og linker til flerspråklig informasjon om viruset blir delt.

– Tenker du at kommunen og bydelen burde vært på banen med noe lignende tilbud?

– Nei, jeg tror at hvis kommunen skulle gjort dette hadde det bare blitt mer byråkratisering. Det offentlige har dessuten mer enn nok å gjøre nå. Dette gjelder nærmiljøene, og da er det bare deg og meg som kan stille opp.