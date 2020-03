Barn ringer Alarmtelefonen: – Koronaviruset kan bli en ekstra trigger

– Nå er situasjonen spesielt sårbar for dem som i utgangspunktet har det vanskelig, forteller Margrethe Østerhus, avdelingsleder for Alarmtelefonen for barn og unge.

Da koronaviruset forrige uke førte til stengte skoler, barnehager og fritidstilbud, åpnet Alarmtelefonen opp for døgnkontinuerlig bemanning. Nå er de godt rustet til å ta imot alle henvendelser fra barn og unge rundt omkring i landet. De har også økt bemanningen på dagtid. Alt tyder på at det er det behov for.

Barneombudet advarer: Kan resultere i omsorgssvikt

– Vi har hatt en økning på treff på nettsiden vår og på Facebook på 4000 prosent. Det er en formidabel økning, forteller Østerhus.

Korona trigger

Til Alarmtelefonen ringer alt fra bekymrede åtteåringer til tretten år gamle jenter med selvmordstanker.

– Koronaviruset kan bli en ekstra trigger. Nå kommer vi alle svært tett på hverandre, og toleransegrensene våre blir utfordret, sier Østerhus.

For mange barn er koronautbruddet i Norge en krise, skriver Alarmtelefonen på sin hjemmeside. Men også bekymrede voksne kan ringe telefonen.

Østerhus forteller blant annet om foreldre med samværskonflikter, som i utgangspunktet har det trøblete, og som nå får en ekstra bekymring med tanke på koronaviruset. Tør jeg å sende barnet tilbake, vil barnet bli godt nok ivaretatt hos den andre forelderen?

(Saken fortsetter under bildet).

Avdelingsleder for Alarmtelefonen for barn og unge, Margrethe Østerhus. Foto: Privat

Redd for å smitte besteforeldrene

Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Men det må ikke alltid være så alvorlig for at unge tar kontakt.

Alarmtelefonen opplevde også nylig å bli kontaktet av en 11-12 år gammel gutt som hadde overnattet hos besteforeldrene sine. Da han våknet opp på morgenen, følte han seg litt syk, og torde ikke å stå opp. Han var bekymret for å smitte besteforeldrene sine.

– Hvilket råd fikk han av dere?

– Ikke la være å si det til besteforeldrene. Vår oppgave er blant annet å være trygge voksne og å roe ned frykten hos bekymrede barn. Alarmtelefonen betjenes av fagpersonell, og alle er godt kvalifisert til å håndtere henvendelsene.

– Får dere svart på alle henvendelser?

– Ja. Vi får tatt alle telefoner. Det kan være kø på linjen, men du vil få svar, og vi har kort responstid, også på SMS og e-post. Det er vi veldig opptatt av. De som henvender seg til oss skal ikke oppleve at de ikke får svar. For barn og unge i utsatte familier blir denne belastningen ekstra stor, og jo lengre denne perioden varer, dess mer utfordrende blir det, sier Margrethe Østerhus.

Trenger du noen å snakke med? Alarmtelefonen for barn og unge er nå døgnåpen. Ring 116 111. Voksne som er bekymret for at barn/unge har det slik, kan også ringe.

