Teksten er skrevet av Awise

Det er ikke uvanlig at antall søkere på en attraktiv stilling runder hundretallet eller mer. Da sier det seg selv at det ikke er mulig for arbeidsgivere å bruke mye tid på hver enkelt søknad. I de fleste tilfeller er det CV-en som vurderes først, og det kan være at den bare får noen sekunders oppmerksomhet. Derfor er det også helt avgjørende at den gjør at du utmerker deg i den store bunken, slik at du blir med videre.

Det finnes ingen absolutt sannhet om hva som er en god CV, og du vil finne diametralt motsatte meninger om helt grunnleggende avgjørelser som hvorvidt du burde ha med bilde eller ikke. Likevel finnes det noen fellestrekk i anbefalingene fra de som faktisk skal lese CV-en din. Det er svært viktig å ikke undervurdere verdien av en god CV.

Lag en CV fra arbeidsgiverens perspektiv

Husk at CV-en din er en sorts reklamebrosjyre, og hensikten er å få deg videre til intervju. Det betyr også at det ikke er så mye rom for å beskrive alle nyanser av erfaringen din i en CV, men det vil du kunne gjøre på et intervju. Det er svært viktig å ikke undervurdere verdien av en god CV, og for eksempel har Bufdir gått så langt som å helt droppe det tradisjonelle søknadsbrevet. Det sier kanskje noe om hvordan andre organisasjoner også prioriterer.

Skriv CV-en din selv, men bruk en god mal.

En CV handler om deg, og da er det også du som er eksperten. Dette er særlig viktig i forhold til de små nyansene som bør tilpasses til hver enkelt søknad. For å gjøre CV-en så god som mulig må du helt enkelt skrive den selv. Samtidig bør du ikke lage din helt egen CV, men heller bruke en mal. Husk at den som sitter på andre siden bordet skal gå igjennom kanskje hundre eller to hundre søknader. Da vil et helt nytt format ikke nødvendigvis være positivt, men et irritasjonsmoment.

Tenk hele tiden på at en CV skal være lettlest, kortfattet og konkret.

Bruk korte setninger og avsnitt. Vær forsiktig med adjektiver. Husk også at leseren har mest oppmerksomhet på den første siden, og særlig den øverste halvparten.

Et annet perspektiv på dette, er at du må se for deg at CV-en din vil bli helt eller delvis automatisk behandlet. Potensielt kan dette gi en mer nøytral vurdering, hvis en artifisiell intelligens uten ubevisste preferanser behandler søknaden. Det er likevel fortsatt nesten alltid mennesker som leser CV-en din, men husk viktigheten av å bruke korrekt terminologi og et enkelt og lettlest språk.

Noen eksempler på hva du bør unngå i CV-en din

En fordel med å bruke en ferdig CV-mal er at du får hjelp med å holde deg til et korrekt format. Likevel er det greit å huske på noen av fallgruvene som du må unngå på egen hånd.

Et bilde som tar oppmerksomheten fra kvalifikasjonene dine.

Mennesker husker ansikter, og et bilde på CV-en kan gjøre det lettere å huske akkurat deg. Samtidig er det viktig å unngå bilder som kan trekke oppmerksomheten vekk fra kvalifikasjonene dine. Å unngå festbilder og lignende er en selvfølge, men det kan også være greit å unngå bilder fra treningsturer og lignende. Velg et enkelt portrettbilde.

Layout og skrifttype som gjør søknaden vanskelig å lese, sammen med for mye tekst.

Igjen må du hele tiden huske på at det skal være enkelt for leseren å få et raskt overblikk over CV-en din. Unngå alt for sterke farger eller bakgrunner. Bruk et skrifttype som er enkelt å lese både på skjerm og papir. Vær også forsiktig med alt for mye tekst, husk at CV-en din skal være lettlest.

Tenk «less is more» og ta gjerne en siste runde når du egentlig føler at du er ferdig, der du bare jobber med å fjerne unødvendige småord og distraksjoner. På den måte sikrer du at CV-en din virkelig blir lest.