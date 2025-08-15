Ytre høyre på offensiven

Norgesdemokratenes forsøk på en byvandring på Grønland i Oslo ble møtt av protester fredag. FOTO: Cornelia Kristiansen

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Under den tyske valgkampen i år delte Lena Kotré fra partiet Alternativ für Deutschland (AfD) ut et 15 centimeter langt stikkvåpen til velgerne som oppsøkte standen til AfD. Våpenet kalles kobutan og har en spiss i den ene enden. Formålet med den spesielle gaven var dårlig skjult: Her skulle man forsvare seg mot angrep – fra fremmedkulturelle.

Lena Kotré er ikke blant de mest kjente AfD-politikerne i Tyskland, men, som Aftenposten fastslår i en nyhetsanalyse: hun er av de mest ekstreme. I helga er hun i Oslo, som en av de inviterte gjestene til minipartiet Norgesdemokratenes konferanse for internasjonale ytre høyre-krefter.

Vi kan ikke la ytre høyre gjøre ekstreme tanker til hverdagslig politikk uten motstand

Konferansen har fått navnet REMIG 25. Forkortelsen står for remigrasjon, som er et hyppig brukt begrep på ytre høyre-siden. Det brukes som en mildere beskrivelse for masseutsendelse av ikke-europeiske innvandrere.

Annonse

Fredag var satt av til at Kotré og Geir Ugland Jacobsen, leder i Norgesdemokratene, skulle byvandre på Grønland i Oslo for å «se nærmere på det voksende parallellsamfunnet i Oslo». De ble møtt av en rekke demonstranter. Høyre-ordfører Anne Lindboe har reagert kraftig på at Kotré er invitert til Oslo «for å spre rasisme, hat og polarisering», som Lindboe skrev på Facebook.

Det er godt å se at motstanden er sterk tydelig. Vi kan ikke la Norgesdemokratene og resten av ytre høyre gjøre ekstreme tanker til hverdagslig politikk uten motstand.

Det store trekkplasteret på Norgesdemokratenes konferanse er franske Renaud Camus, en franskmann som i 2012 utga boka «Den store utskiftingen». Her hevder Camus at hvite europeere står foran et «folkemord via utskifting», og at dette er noe elitene har sørget for med åpne øyne. Løsningen er remigrasjon, altså å kaste ut mennesker med annet opphav enn det europeiske.

Konferansen, som holdes på et ukjent sted på Østlandet, «tar sikte på å fremme en human tilnærming til remigrasjon», ifølge Norgesdemokratene. Slik ser det ut når ytre høyre forsøker å normalisere ekstremt tankegods. Drømmer om massedeportasjoner, som er det vi faktisk snakker om her, kan ikke være «humane» – det er selve motsatsen.

Annonse

Det er ikke ulovlig å snakke om remigrasjon og det som verre er. Det betyr ikke at vi andre trenger å lytte til ekstremistene bak dette tankegodset. Vi må møte disse ideene med motstand og overdøve dem, samtidig som vi er på vakt. Et ytre høyre på offensiven er dårlige nyheter for oss alle.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!