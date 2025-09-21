Jakob Ingebrigtsen er framme i teten på søndagens VM-finale på 5000 meter. Der ble han ikke lenge. Men opplevelsen ga ham nye svar.
FOTO: Edgar Su / NTB
Kommentar
VM-fiaskoen som gir ny sats
Null gull er ingen krise for norsk friidrett. I hvert fall hvis vi lytter til Jakob Ingebrigtsen og tror på det han sier.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Hans prestasjoner i de siste mesterskapene har innbilt oss at Norge er verdens beste løpernasjon. Slik er det jo ikke. At Norge kommer hjem fra VM i Tokyo med tidenes største tropp og null medaljer, er overraskende, men ikke sjokkerende. Skader og stang ut er en del av toppidretten.
I vår hadde vi den regjerende OL-mesteren (Markus Rooth) og den regjerende verdensmesteren innendørs (Sander Skotheim) i tikamp. De skulle møtes til mesteroppgjør i Tokyo. Da siste øvelse ble sprunget søndag, var ingen av dem på start. Av helt forskjellige årsaker.