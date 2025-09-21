VM-fiaskoen som gir ny sats

Jakob Ingebrigtsen er framme i teten på søndagens VM-finale på 5000 meter. Der ble han ikke lenge. Men opplevelsen ga ham nye svar. FOTO: Edgar Su / NTB

Hans prestasjoner i de siste mesterskapene har innbilt oss at Norge er verdens beste løpernasjon. Slik er det jo ikke. At Norge kommer hjem fra VM i Tokyo med tidenes største tropp og null medaljer, er overraskende, men ikke sjokkerende. Skader og stang ut er en del av toppidretten.

I vår hadde vi den regjerende OL-mesteren (Markus Rooth) og den regjerende verdensmesteren innendørs (Sander Skotheim) i tikamp. De skulle møtes til mesteroppgjør i Tokyo. Da siste øvelse ble sprunget søndag, var ingen av dem på start. Av helt forskjellige årsaker.