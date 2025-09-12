Vil NRK bytte ut sitt mest trofaste publikum?

«Musikkreisen», før kjent som «Jungeltelegrafen», er et program som kommer til å bli savnet av mange. Her er programlederne Arne Berg og Sigbjørn Nedland sammen med Solo og Ibou Cissokho under en sending i 2014. Foto: NRK

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

For andre gang i år legger NRK en rekke tradisjonsrike musikkprogrammer på radio, for å satse nytt på digitale flater. På Bylarm i går måtte musikksjefen svare for seg. Vulkan Arena var fullsatt for Bylarm-konferansen som stilte spørsmålet «Tidsriktig satsing eller syltynne flater», om NRKs strategi for musikkprogrammene framover. Mot slutten av dette møtet konkluderte NRKs musikksjef Mats Borch Bugge med at det er viktigere for NRK å nå nye unge brukere enn de eldre som lojalt har vært med hele veien.

For et halvt år siden møtte jeg Mats Borg Bugge og hans redaksjonssjef Ida Eline Tangen for et intervju om NRKs nye musikkstrategi. De var opptatt av å oppheve sjangertenkningen og generasjonsmotsetningene i musikklivet. Jeg spurte konkret om framtiden til programmer som «Jazzklubben», «Musikkreisen» (med takt og toner fra hele verden). «Folkemusikktimen» og «Bluesasylet»? Sikkert ikke de aller mest hørte radioprogrammene i NRK, men med trofaste og dedikerte lyttergrupper. Nå har vi fått svaret. De to første legges ned, sammen med tre andre programmer, som et ledd i den nye satsingen. «Musikkreisen», først kjent som «Jungeltelegrafen», forsvinner fra nyttår etter 29 år. «Jazzklubben» blir borte 66 år etter starten.