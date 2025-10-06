«Vær så snill å fortsette med olje og gass. Men invester pengene på bedre vis», lyder den nederlandske suksessforfatteren Rutger Bregmans råd til Norge. Trygve Svensson forklarer hvorfor Bregman har rett.
«Vær så snill å fortsette med olje og gass. Men invester pengene på bedre vis», lyder den nederlandske suksessforfatteren Rutger Bregmans råd til Norge. Trygve Svensson forklarer hvorfor Bregman har rett.

Kommentar

Vi må bruke oljepengene våre bedre

Klimainvesteringer er et politisk kinderegg for de rød-grønne partiene.

Trygve Svensson
Leder for Tankesmien Agenda
I år skal fem rød-grønne partier bli enig om regjeringens forslag til budsjett, AKA: de store pengene. Joe Biden, som vel ingen lenger kan tenke på uten bitterhet, sa: «Ikke fortell meg om dine verdier – vis meg budsjettet ditt, så kan JEG fortelle DEG hva du verdsetter».

Et område som alltid har vært krevende for de rød-grønne partiene er olje og gasspolitikken. Det er ikke så rart. Ap og Sp vil fortsett med norsk olje- og gassproduksjon, MDG vil sette en sluttdato for hele næringen. Både Rødt og SV har klimabevisste velgere. Et overveldende stortingsflertall ønsker å videreføre næringen. Og konfliktlinjene går på kryss og tvers på hele rød-grønn side. Industriarbeiderne i privat sektor i LO ser saken annerledes enn ungdomspartiene som deltok i klimabrølet.

