Vi må bruke oljepengene våre bedre

«Vær så snill å fortsette med olje og gass. Men invester pengene på bedre vis», lyder den nederlandske suksessforfatteren Rutger Bregmans råd til Norge. Trygve Svensson forklarer hvorfor Bregman har rett. FOTO: Jan Langhaug / NTB

I år skal fem rød-grønne partier bli enig om regjeringens forslag til budsjett, AKA: de store pengene. Joe Biden, som vel ingen lenger kan tenke på uten bitterhet, sa: «Ikke fortell meg om dine verdier – vis meg budsjettet ditt, så kan JEG fortelle DEG hva du verdsetter».

Et område som alltid har vært krevende for de rød-grønne partiene er olje og gasspolitikken. Det er ikke så rart. Ap og Sp vil fortsett med norsk olje- og gassproduksjon, MDG vil sette en sluttdato for hele næringen. Både Rødt og SV har klimabevisste velgere. Et overveldende stortingsflertall ønsker å videreføre næringen. Og konfliktlinjene går på kryss og tvers på hele rød-grønn side. Industriarbeiderne i privat sektor i LO ser saken annerledes enn ungdomspartiene som deltok i klimabrølet.