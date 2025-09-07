Det har vært mye fjas og tull i denne valgkampen. Jeg frykter allerede at valgkampen om fire år kan bli et helvete, skriver Helle Cecilie Palmer.
Vi fortjener bedre enn denne valgkampen
Det ser skummelt ut for demokratiet hvis valgkamp ikke handler om å ha den beste politikken, men den beste SoMe-strategien.
Jeg må innrømme at jeg sitter med en sånn «stopp verden jeg vil
av»-følelse nå i innspurten av valgkampen. Jeg er nesten der
at jeg gir faen i hvem som vinner, bare vi får dette overstått.
For – har det ikke vært litt mye denne valgkampen? Og
ikke på en god måte?