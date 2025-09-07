Det har vært mye fjas og tull i denne valgkampen. Jeg gruer meg allerede til hvordan det blir om fire år, skriver Helle Cecilie Palmer.
Det har vært mye fjas og tull i denne valgkampen. Jeg frykter allerede at valgkampen om fire år kan bli et helvete, skriver Helle Cecilie Palmer.

Kommentar

Vi fortjener bedre enn denne valgkampen

Det ser skummelt ut for demokratiet hvis valgkamp ikke handler om å ha den beste politikken, men den beste SoMe-strategien.

Helle Cecilie Palmer
Journalist og kommentator i Agenda Magasin
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg må innrømme at jeg sitter med en sånn «stopp verden jeg vil av»-følelse nå i innspurten av valgkampen. Jeg er nesten der at jeg gir faen i hvem som vinner, bare vi får dette overstått.

For – har det ikke vært litt mye denne valgkampen? Og ikke på en god måte?

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

sosiale medier desinformasjon demokrati agenda kommentar frp stortingsvalget 2025 valgkamp
Powered by Labrador CMS