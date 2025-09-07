Vi fortjener bedre enn denne valgkampen

Det har vært mye fjas og tull i denne valgkampen. Jeg frykter allerede at valgkampen om fire år kan bli et helvete, skriver Helle Cecilie Palmer. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Jeg må innrømme at jeg sitter med en sånn «stopp verden jeg vil av»-følelse nå i innspurten av valgkampen. Jeg er nesten der at jeg gir faen i hvem som vinner, bare vi får dette overstått.

For – har det ikke vært litt mye denne valgkampen? Og ikke på en god måte?