Verdens rikeste søker frelsen i teknologien

Tre ting du må vite om Silicon Valley-eliten: 1. De tror de er genier. 2. De tror alle verdens problemer kan løses med teknologi (derfor bør de være problemløserne) 3. De er ikke i nærheten så smarte som de tror selv (se punkt 2).

Selvbildet har en god side – lett tilgang til deres absurde verdensbilde. OpenAI-gründer Sam Altman skrev i 2021 at eksponentiell teknologisk utvikling er uunngåelig: Vekstgrafen vil fortsette mot himmelen – for alltid. Slik transistorene i mikrochips har doblet kraften annethvert år. Men i virkeligheten flater veksten alltid ut etter hvert.