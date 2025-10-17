Elon Musk og Sam Altman har et litt koko syn på virkeligheten.
Kommentar
Verdens rikeste søker frelsen i teknologien
Tek-milliardærene har gitt opp sunn fornuft, demokratiet og kloden.
Tre ting du må vite
om Silicon Valley-eliten: 1. De tror de er genier. 2. De tror alle verdens problemer
kan løses med teknologi (derfor bør de være problemløserne) 3. De er ikke i
nærheten så smarte som de tror selv (se punkt 2).
Selvbildet har
en god side – lett tilgang til deres absurde verdensbilde. OpenAI-gründer Sam Altman skrev i 2021 at eksponentiell
teknologisk utvikling er uunngåelig: Vekstgrafen vil fortsette mot
himmelen – for alltid. Slik transistorene i mikrochips har doblet kraften annethvert år. Men i virkeligheten flater veksten alltid ut etter hvert.