Verden banker på døra igjen

Onsdag ble USA rystet av drapet på mediepersonligheten og provokatøren Charlie Kirk. Donald Trump skylder på voldelig retorikk på venstresiden, og lover å gå etter de han anser å være de skyldige, skriver Eivind Trædal.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



En valgkamp er over, og Jonas Gahr Støre kan glede seg til fire nye år som statsminister, på et nytt parlamentarisk grunnlag. Den lange valgkampen startet med målinger som viste at befolkningen hadde fått helt nye prioriteringer: I april hadde forsvar og sikkerhet hoppet opp som den viktigste politiske saken for nordmenn. Ikke så overraskende i en verden som fremstår mer og mer urolig.

Krigen i Ukraina raser videre, Israel begår et folkemord på Gaza og gjennomfører angrep i flere andre land i regionen, og Donald Trump har sådd tvil både om NATO og om sine naboers territorielle sikkerhet.

Det blir ikke mange hvetebrødsdager for det nye flertallet som skal styre Norge.

Men om valgkampen startet med at nordmenn fryktsomt vendte blikket utover, endte den opp med å bli stadig mer navlebeskuende. Den siste partilederdebatten startet med en absurd sekvens der alle partilederne måtte skryte av hvor glade de er i kjøttkaker. Forsvar og sikkerhet sank på prioriteringslisten til fordel for andre mer kjente og kjære saker, som sosial ulikhet, økonomi, skatter og avgifter, helse og miljø. De siste intense ukene var nesten som et lite frikvarter fra en verden i brann.

Men det politiske Norge har knapt rukket å sove ut seiersrusen eller svelge bitre nederlag før verden igjen banker på døra. Tirsdag, mens norske medier var spekket med analyser av valgresultatet, kom nyheten om at Israel har gjennomført et angrep i Qatar i et forsøk på å drepe Hamas-topper. Qatar har vært en nær alliert av USA og hatt en sentral rolle i å megle i regionen, angrepet har blitt møtt med fordømmelser fra det internasjonale samfunnet og misnøye fra Trump, som blant annet kan takke Qatar for sin nye jumbojet. Qatar svarte med å anklage Israel for «statsterrorisme».

Natt til onsdag kom nyheten om at et stort antall russiske droner hadde krenket polsk territorium. Det fremstår som en bevisst provokasjon. NATO har iverksatt artikkel fire. Paragrafen som sier at «Partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet».

Men Trumps oppmerksomhet ble raskt vendt hjemover igjen. Onsdag kveld ble USA rystet av det som ser ut til å være et politisk drap på den kjente mediepersonligheten og provokatøren Charlie Kirk, en av de mest populære stemmene på høyresiden. Vi vet ingenting om gjerningspersonens motiver, men drapet har umiddelbart utløst en voldsom reaksjon fra MAGA-bevegelsen. Trump selv skylder på voldelig retorikk på venstresiden, og lover å gå etter de han anser å være de skyldige.

Dette er naturligvis skinnhellige anklager fra en president som selv har leflet åpenlyst med voldsretorikk i lang tid, først og fremst den 6. januar 2021, men også etterpå, og som også har gått langt i å bagatellisere politisk motiverte angrep, som da Nancy Pelosis ektemann ble angrepet med en hammer. Men alt tyder på at dette drapet kan bidra til en ytterligere spiral av vold og forfølgelse av politiske meningsmotstandere i USA.

Regjeringen og det nye norske Stortinget vil altså ikke ha mye tid til å nyte kjøttkakene sine i fred. Og selv om valgkampen i stor grad ble gjennomført i en norsk boble uten mange diskusjoner om den utenrikspolitiske situasjonen, er det liten tvil om at det har gnaget i bakhodet til mange velgere. Spørsmålet om hvem som skulle bli landets statsminister sto sentralt. Dette er også et utenrikspolitisk spørsmål. Hvem skal møte Trump i Det hvite hus? Hvem skal rådslå med andre europeiske statsledere og pleie relasjonene til EU? Flertallet av velgerne pekte på Støre fremfor den uprøvde Listhaug, som feiget unna utenrikspolitiske debatter i valgkampen, og dermed demonstrerte sitt manglende format.

I mange tiår har Norge vært et fredelig lite Hobsyssel, fjernt fra konfliktene i andre deler av verden. Utenrikspolitikken har dreid seg mest om stabile handelsrelasjoner, fredsdiplomati og bistand. Slik er det dessverre ikke lenger. Forsvarsforliket og den unisone støtten til Ukraina på Stortinget i forrige periode viser at partiene på Stortinget har evne til å stå sammen når det gjelder. Det har vært større uenighet om Regjeringens rolle overfor Israel, der Norge har tatt en viktig rolle som forkjemper for Palestinernes sak. Når vi ser hvor skjødesløs og lite mottakelig for politisk press Israel er, er det et standpunkt som har stått seg godt. Norge kan ikke ha en inkonsekvent linje til krigsforbrytelser og folkemord.

Forholdet til EU vil også bli viktig i årene framover. Arbeiderpartiets vekst på målingene startet med at Støre kontant avviste Senterpartiets ønsker om å utfordre EØS-avtalen, og valgte å styre videre alene. Og selv om tre av partiene på rødgrønn side er skarpt kritiske til EU, har de EU-vennlige partiene AP, Høyre, MDG og Venstre flertall på Stortinget.

Nå står utfordringene i kø. Oljefondets investeringer i Israel har vakt raseri i store deler av befolkningen. Dette må ryddes opp i, samtidig som Regjeringen kvier seg for ytterligere politisering av Norges pengebinge. Fredsprisen skal deles ut, og vi kan havne i en pinlig situasjon der USAs administrasjon på en høflig og pedagogisk måte må bli forklart at regjeringen ikke kan påvirke Nobelkomiteens vurderinger. Forsvarsforliket må følges opp i budsjettprioriteringer, samtidig som det må finnes plass til å levere på de løftene velgerne som har stemt på rødgrønne partier har fått om bedre råd og en grønnere kurs for landet.

Det innenrikspolitiske frikvarteret er over. Nå venter fire år der det Norge må navigere på et opprørt hav, der hele rammeverket for vår trygghet og sikkerhet kontinuerlig utfordres. En regelstyrt verdensorden er i ferd med å rakne foran øynene våre. Tiden der Norge kan flyte som en champagnekork på toppen av verdenshavet er for lengst forbi. Det blir ikke mange hvetebrødsdager for det nye flertallet som skal styre Norge.

