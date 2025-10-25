Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

I likhet med mange andre historiernerder har også jeg lest Stefan Zweigs «Verden av i går», som skildrer det gamle Europa før 2. verdenskrig. Særlig gjør det inntrykk å lese hans øyenvitneskildringer av de første nazistene som marsjerte i gatene i hans hjemby Wien, og hvordan alt endret seg etter Adolf Hitlers maktovertakelse i 1933. Under ligger en sterk, sorgtung følelse av at det han opplevde som en fornuftig, fredelig og human verden, var i ferd med å gå under.

Mange har lest den på nytt nå, som vår verden styres av menn som Donald Trump, Vladimir Putin og Benjamin Netanyahu, ingen av dem spesielt opptatt av fornuft, fred eller humanisme. Men samtidig: Gamle verdener går jo alltid under, før eller senere. «Det er livets gang, det», som mormor ville sagt. Det er bare å følge med på reaksjonene til dine barn eller yngre kolleger når et kjent menneske dør.