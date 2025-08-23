En stand up-komiker står på scenen. Får tommel opp fra donald trump i publikum
Ytre høyres bruk av humor bidro til at Donald Trump endte i Det hvite hus

Kommentar

Venstresida tar humoren tilbake

Humor har vært et effektivt våpen i den autoritære overtakelsen av USA. Nå viser en svartsynt amerikansk komiker og norske tiktokere hvordan motstanden bør se ut.

Cornelia Kristiansen
Kommentator
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning. 

En gang var «høyrehumor» noe dølt. Maktkritikk ligger i humorens DNA, og forsvar for det bestående har sjelden trigget latter. Det konservative tidsskriftet Minerva formulerte det fint selv i 2015: «Det er vanskelig å være konservativ og morsom».

I dag kan man kjenne rynkene vokse fram i ansiktet av å lese hvor selvfølgelig det virket. Ikke fordi høyrehumoren har blitt god, men fordi «edgy» memer fra radikale nettforum har spredt seg til mer vanlige, kronisk online unge. Jo drøyere, jo bedre. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kulturkrig donald trump valg 2025 cornelia kristiansen kommentar humor marc maron steve bannon
Powered by Labrador CMS