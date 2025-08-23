Ytre høyres bruk av humor bidro til at Donald Trump endte i Det hvite hus
Venstresida tar humoren tilbake
Humor har vært et effektivt våpen i den autoritære overtakelsen av USA. Nå viser en svartsynt amerikansk komiker og norske tiktokere hvordan motstanden bør se ut.
En gang var
«høyrehumor» noe dølt. Maktkritikk ligger i humorens DNA, og forsvar for det
bestående har sjelden trigget latter. Det konservative tidsskriftet Minerva
formulerte det fint selv i 2015: «Det er vanskelig å være konservativ og
morsom».
I dag kan man
kjenne rynkene vokse fram i ansiktet av å lese hvor selvfølgelig det virket.
Ikke fordi høyrehumoren har blitt god, men fordi «edgy» memer fra radikale
nettforum har spredt seg til mer vanlige, kronisk online unge. Jo drøyere, jo
bedre.