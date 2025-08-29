Venstre om! (Og om! og om!)

Selv Venstre må leve i verden sånn som den er, skriver Magnus Forsberg. Tegning: Siri Dokken

Se for deg et menneske. Nei vent. Det var for generelt. Og kanskje for raust.

Se for deg en politiker. Se for deg en politiker som fører en klimapolitikk som du mener er «totalt skivebom». En politiker som fører en skolepolitikk som du er rasende uenig i. Faktisk en skolepolitikk som får det til å gå kaldt nedover ryggen din.

Se for deg en politiker som står så langt fra dine egne verdier i spørsmålet om okkupasjonen av Palestina og det pågående folkemordet på Gaza at du oppriktig mener at hen står på feil side av historien. Se for deg en politiker med alle disse egenskapene. Synes du at denne personen skal styre landet?

Svarte du nei? Gratulerer! Da er du antakeligvis ikke Venstre-leder Guri Melby.

Dette er nemlig bare noen eksempler på ting Venstre-lederen har ment om Sylvi Listhaug. Hun har ment det ganske nylig, også. Det er ikke engang to uker siden partilederdebatten på TV2, hvor Melby omtalte Gaza som «et helvete på jord», og anklagde de andre borgerlige partilederne for å stå på feil side av historien.

Jeg skriver dette på torsdag. Venstre kan godt ha ombestemt seg noen ganger til innen du leser denne teksten.

Det er bare drøye to måneder siden Melby tordnet mot Fremskrittspartiets skolepolitikk, som hun mente var «forsøk på å lage en skole designet for å øke forskjeller mellom elevene». En skolepolitikk som altså fikk det til å gå kaldt nedover ryggen hennes. Det er bare halvannet år siden Melby angrep FrPs klimapolitikk som «fullstendig skivebom», og mente den kunne føre til investorflukt.

Likevel vil Guri Melby gjøre denne politikken styrende for landet. Hun går til valg som leder for det aller minste parti på en borgerlig side med et svært dominant FrP. Eller, gjør hun egentlig det? Det har nemlig, i kjent Venstre-stil, vært veldig vanskelig å få Guri Melby til å være tydelig på hvem de faktisk kommer til å samarbeide med etter valget.

TV2 Nyheter oppsummerte det på denne måten:

Forvirra? Jeg også. Det ble heller ikke lettere av at Venstre gjorde nok en helomvending dagen etter TV2s gjennomgang, og plutselig var en garantist for borgerlig regjering igjen. Venstre garanterer altså for en borgerlig regjering der det største partiet altså vil, for å bruke Venstre-lederens ord, føre en skivebompolitikk og stå på feil side av historien. De ville i hvert fall garantere det på onsdag. Jeg skriver dette på torsdag, og de kan godt ha ombestemt seg noen ganger til innen du får lese denne teksten.

(Og det gjorde Venstre. Fredag 29. august kom denne saken: Venstre hyller Solberg-beskjed – nekter fremdeles å gi borgerlig garanti (VG) [Red.anm.].)

Så vil Venstre sikkert svare at Sylvi Listhaug ikke er deres statsministerkandidat. De går til valg på Erna Solberg som statsminister. På å dytte en borgerlig regjering i en grønn og liberal retning.

Men selv Venstre må leve i verden sånn som den er, ikke sånn som man kanskje kunne ønske den var. Dersom det kommende valget ender med borgerlig flertall vil det ikke være mulig å omgå Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet.

Jeg syns spørsmålet om hvorvidt Sylvi Listhaug er statsministerkandidat har fått ta altfor mye plass. For det første fordi hun åpenbart er statsministerkandidat. Fremskrittspartiet har et landsstyrevedtak der de fastslår at det er et «naturlig utgangspunkt for regjeringsforhandlinger at det største partiet i regjering skal ha statsministeren», og FrP er det største partiet på borgerlig side på så godt som alle meningsmålinger.

For det andre fordi det har mye mindre å si enn det debatten rundt kanskje kan få deg til å tro. Fremskrittspartiet er som nevnt det suverent største borgerlige partiet på meningsmålingene, og på noen målinger er de sågar større enn de tre andre partiene til sammen. Det vil si at det bare finnes to realistiske statsministeralternativer på borgerlig side:

Det ene er at Sylvi Listhaug blir statsminister. Den andre er at Erna Solberg blir statsminister fordi Sylvi Listhaug lar henne være det. Forskjellen på de to alternativene, målt i praktisk politikk, er neppe særlig store. Om noe vil sistnevnte alternativ by på mer FrP-politikk, ettersom partiet selvsagt vil kreve noe i bytte mot å gi fra seg en statsministerpost de mener de har «naturlig» rett på.

Valget 8. september er et viktig retningsvalg for Norge. Et valg som kan gi oss en klimapolitikk som er helt skivebom. En skolepolitikk som får det til å gå kaldt nedover ryggene våre. En Gaza-politikk som står på helt feil side av historien.

Så bruk stemmeretten din. Gå og stem! Bare ikke gjør som Guri Melby. Stem på noen du faktisk er litt enig med. Godt valg!

