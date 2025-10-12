Velferdsstatens syklus

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Lite visste jeg at Valgerd Svarstad Haugland skulle seile opp som en av landet sterkeste stemmer for feminisme og likestilling. Kvinnen som innførte kontantstøtten da hun var barne- og familieminister satt i Politisk kvarter og forsvarte tredelingen av foreldrepermisjon og likestillingspolitikken i Norge.

Parolen «Kvinner mot Valgjerd», som ifølge Nasjonalbiblioteket ble startet av en gjeng volleyballspillende småbarnsmødre i 1998, er nesten blitt til parolen «Feminister for Valgerd». Valgerd ville påpeke hvor mye kamp det ligger bak det å kunne velge så fritt takket være likestillingen. Ironisk, siden vi andre mente kontantstøtten skapte tradwifes. I 1998 hadde Bondevik-regjeringen som hovedmål å « … gi foreldre en større frihet til å kunne dedikere mer tid til omsorg for barna sine». Nå sitter vi 27 år seinere og diskuterer fortsatt hvordan familier skal ha mer tid til omsorg for barna sine.

De fleste vil jo jobbe. De fleste vil også ha en kjæreste og få barn.

Ifølge Klassekampens portrett av Valgerd i forrige uke, har hun aldri noensinne fått så mye støtte før. Men Valgerd har også fått kritikk for at hun kritiserte KrFU-lederen for ikke å ha opplevd urettferdighet som kvinne i arbeidslivet. Og Julie Brodtkorb fikk kjeft etter Debatten på NRK, for at hun er ressurssterk fembarnsmor som burde forstått at ikke alle har det like digg og enkelt i livet som henne.

Så hva er det vi diskuterer? At det går til helvete med samfunnet? At som sjef er det umulig å lede og skjønne seg på generasjon Z? At likestillingen har gått for langt og ingen føder barn? At de eldre er egoister? At de unge er egoister? Debatten handler om å få mer tid hjemme. Men jo mer frihet og fritid du får, jo mer ulykkelige og sykmeldte blir folk, føles det som.

Hva er det som gjør at en debatt på NRK har klart å fyre opp kvinner og noen menn over hele landet til å skrive kronikker om det er innafor å være tradwife eller ikke? Var det på grunn av showeffekten med de høyt etablerte og vellykka kvinnene på den ene siden og forklekledde og syklusorienterte på den motsatte siden? Hadde det blitt en annen debatt hvis det var en forsker der, en rad med unge menn som kunne representert dem som faktisk blir forbigått av jenter i høyere utdanning eller yngre feminister? Det var som å se en rad med unge kvinner prøve å lure seg unna gymtimen og skylde på at de har mensen og på den andre siden sto gymlærerne og ga dem voksenkjeft.

Det er så klart farlig å ha en ny generasjon kvinner og menn som ikke vil jobbe for fellesskapet. Men de fleste vil jo jobbe. De fleste vil også ha en kjæreste og få barn. Selv om vi har et vakkert samfunn som har kommet dit at det heller ikke er skamfullt å verken ville bo med noen eller droppe å føde.

Korona skylder noen på. Da vi stengte landet oppdaget vi at jobben faktisk ikke var viktigst, men ville heller være med familien ute i naturen. Brettspill ble tatt ned fra loftet, teltene ble slått opp i skogbrynet og folk lærte seg å grave kuldegrop. At politikere, sjefer eller HR-avdelinger ikke fikk meg seg dette, er et under.

Men ut av koronaepidemien tøt det også ut en tapt ungdomsgenerasjon, som er ødelagt av skrolling og ikke får til å binde seg. De hater Tinder, blir ghostet av hverandre og avfølger folk over en lav sko. De får beskjed om at de må føde barn for å redde de gamle, men det med barn virker slitsomt og de gamle blir jo aldri gamle. Mange venter og venter med barn til de plutselig ikke kan få det lenger. Kanskje fordi foreldregenerasjonen over dem har skilsmisse som hobby og hele barndommen deres har de sett foreldrene legge ut selfier av seg selv på Snapchat med teksten «Jippi, barnefri»!

Og gjett om det er slitsomt å få barn. Det er det dummeste du kan finne på hvis du har lyst til å være på jobben uten dårlig samvittighet overfor både jobb og unger. Jeg hadde ulønnet permisjon med mitt første barn og måtte til min store irritasjon motta kontantstøtte fordi det ikke var ledig barnehage til ettåringen. Barnevakter fikk betalt, besteforeldre stilte opp flere dager i uka, eller en venninne eller tante måtte trille og leke hvis jeg fikk frilansoppdrag. Det var mas, logistikk og dårlig samvittighet 24/7. Sånn har småbarnsforeldre det hele tiden. Du blir utslitt, en dårlig versjon av deg selv, elendig partner og har absolutt lyst til å bare være hjemme. Men blir du hjemme blir du garantert den dølleste versjonen av deg sjøl.

Ikke orker du å gå ut og være den kule kvinnen du var før. Ikke skjønner du morskapet, partnerskapet eller hvordan du skal overleve en eneste våkenatt til. Det er verdens dårligste reklame vi ser trillende på fortauet. De som har vært der ønsker seg ikke tilbake og de som ennå ikke har blitt smelt på tjukka, vil heller ut og jogge. Det er som regel kvinnen som tar det tredje skiftet. Det er som regel kvinnen som baker kaka hvis barnehageappen spør om noen kan ta med, det er som regel kvinnen som bærer tyngden av fødsel, amming og våkenetter. Det er som regel kvinnen som passer på de eldre hjemme.

I Skandinavia, det mest likestilte og rettferdige hjørnet i verdens puslespill, diskuterer vi nå om velferdsstaten og likestillingen har gått for langt.

Hva om vi slutter å trekke kvinner i pensjonspoeng når de er hjemme med de små, syke ungene sine? Hva om vi godtar at kvinner er de som liker omsorgsyrkene mest, og derfor gir dem 100 prosent stilling selv om de bare jobber 80? Hva om vi slutter å kalle alt for sykmelding, men heller kaller det småbarnsmelding, bekkenløsningsmelding og menopausemelding. De som produserer disse sårt trengte spedbarna er ikke en del av den andre gjengen og deres sykmeldinger, men er en del av dem som gidder å bli utslitt for fellesskapet.

Når barnehageansatte ikke finnes lenger, lærere på alle norske skoler roper at noe er galt med læringssystemet og sykmelder seg to uker inn i skoleåret, er det noe galt. Når eldreomsorgen stadig viser omsorgssvikt og sykehus nedbemanner, bør vi tenke nytt. Ikke rart folk vil være hjemme med barna sine da? Når systemet virker som det faller sammen. Velferdsstaten har en befolkning som føler seg psykisk sliten, vil ha hjemmekontor og sykmelde seg fordi de ikke synes systemet gagner dem.

De driter i at de blir minstepensjonister, tenker ikke på skilsmissen som ligger og truer i horisonten eller kreften som kan ramme dem. Velferdsstaten trenger kvinner som Valgerd. Som herreforklarer unge politikere hva likestilling faktisk handler om: valgfriheten!

