Den norske høyresiden tegner et skremmebilde av Norge under Støre-regjeringen som ikke stemmer med virkeligheten, skriver Jo Moen Bredeveien.
Den norske høyresiden tegner et skremmebilde av Norge under Støre-regjeringen som ikke stemmer med virkeligheten, skriver Jo Moen Bredeveien. Her FpU-leder Simen Velle og Frp-leder Sylvi Listhaug under FpUs sommerleir i Skottevik tidligere denne måneden.

Kommentar

Vår stadig mer radikale høyreside

De sier de kjemper for velferden og fremtiden. Men høyresiden og næringslivet driver et radikalt angrep på Norge slik vi kjenner landet vårt.

Jo Moen Bredeveien
Kommentator
Publisert

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

«Blå blå vind over landet no / Kremmeran har fått tak»

Det sang Vømmøl Spellmannslag i 1984. I dag kan vi i det minste slå fast kremmerne prøver så godt de kan å få tak. Eksemplene er snart utallige.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

jo moen bredeveien kommentar næringsliv nho støre-regjeringen formuesskatt stortingsvalget 2025 høyresiden
Powered by Labrador CMS