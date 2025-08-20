Den norske høyresiden tegner et skremmebilde av Norge under Støre-regjeringen som ikke stemmer med virkeligheten, skriver Jo Moen Bredeveien. Her FpU-leder Simen Velle og Frp-leder Sylvi Listhaug under FpUs sommerleir i Skottevik tidligere denne måneden.
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
Kommentar
Vår stadig mer radikale høyreside
De sier de kjemper for velferden og fremtiden. Men høyresiden og næringslivet driver et radikalt angrep på Norge slik vi kjenner landet vårt.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
«Blå blå vind over landet no / Kremmeran har fått
tak»
Det sang Vømmøl Spellmannslag i 1984. I dag kan vi i det minste slå fast kremmerne prøver så godt de kan å få tak. Eksemplene er snart utallige.