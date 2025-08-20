Vår stadig mer radikale høyreside

Den norske høyresiden tegner et skremmebilde av Norge under Støre-regjeringen som ikke stemmer med virkeligheten, skriver Jo Moen Bredeveien. Her FpU-leder Simen Velle og Frp-leder Sylvi Listhaug under FpUs sommerleir i Skottevik tidligere denne måneden. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

«Blå blå vind over landet no / Kremmeran har fått tak»

Det sang Vømmøl Spellmannslag i 1984. I dag kan vi i det minste slå fast kremmerne prøver så godt de kan å få tak. Eksemplene er snart utallige.