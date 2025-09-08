Russlands president Vladimir Putin sier han søker fred, men fortsetter bombingen av Ukraina.
Russlands president Vladimir Putin sier han søker fred, men fortsetter bombingen av Ukraina.

Leder

Vår nabo i øst

Mens vi er opptatt av valget, har Vladimir Putin angrepet Ukraina med økt styrke. Det er ingen tegn til at Russland søker våpenhvile og fred.

Publisert

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Natt til søndag utførte Russland det største luftangrepet mot Kyiv og andre byer i landet siden krigen startet, ifølge det ukrainske luftforsvaret. Både droner og missiler ble tatt i bruk – ifølge ukrainske kilder 805 droner og 13 missiler. Det brøt ut brann i regjeringsbygningen i sentrum av Kyiv under det russiske angrepet.

Handling veier tyngre enn ord, heter det. Tross russisk retorikk om vilje til å finne en løsning på krigen i Ukraina, er det ingenting som tyder på at Vladimir Putin søker fred. Angrepet natt til søndag er det motsatt av å vise vilje til å forhandle.

