Våpenhvile. Men hva nå?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I løpet av morgentimene mandag overleverte Hamas de 20 gjenlevende israelske gislene. Samtidig ble rundt 2000 palestinere løslatt fra israelsk side. Dette er viktige skritt på veien mot fred. Kan vi dermed lettet slå fast at tragedien i Gaza har fått sin avslutning?

Det er nok altfor tidlig. Vi håper selvsagt USAs president Donald Trump har rett i at dette markerer en ny start, men det er mange skjær i sjøen.

Spørsmålet om ikke Netanyahu-regimet skal stilles til ansvar for grusomhetene i Gaza, er fortsatt ubesvart.

Donald Trump har spilt en helt avgjørende rolle i å sørge for våpenhvilen, og for at veien mot en langvarig fred nå ikke er helt lukket. Men mye gjenstår før Trumps 20-punktsplan er oppfylt.

Vår fremste bekymring er hva som skjer med tostatsløsningen. Det har hele tiden vært Norges holdning at veien til fred går gjennom en gjensidig anerkjennelse fra partene om at de skal eksistere side ved side. I løpet av året har stadig flere stormakter lagt seg på samme linje og anerkjent Palestina.

Trump-planen for fred har blitt etablert uten palestinsk tilstedeværelse, og utenfor FN-systemet. Det er derfor et godt tegn at Palestinas president Mahmoud Abbas og FNs generalsekretær António Guterres deltok på toppmøtet i Egypt om Gazas framtid mandag, sammen med blant andre Trump og statsminister Jonas Gahr Støre. Framtiden er likevel i det blå. Vil palestinerne få styre seg selv, eller vil Gaza bli et protektorat? Og hvor skal pengene til gjenoppbygningen av det sønderbombede området komme fra?

Trump snakker om at de styrtrike nabolandene må ta ansvar. Vil Gaza da bli en Middelhavets variant av de rike arabiske bystatene? Hvilken rolle vil den palestinske sivilbefolkningen spille i et slikt scenario? Dette er dessverre berettigede spørsmål i en verden styrt av mektige menn som ikke bryr seg nevneverdig om institusjonene og reglene.

Det er uansett langt fram. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa senest natt til mandag at krigen vil fortsette. Det høres urealistisk ut all den tid USA har lagt makt bak kravet om fred. Men fallgruvene er likevel mange. Og spørsmålet om ikke Netanyahu-regimet skal stilles til ansvar for grusomhetene i Gaza, er fortsatt ubesvart.

Det er Trump som sitter på nøklene nå. Spørsmålene er minst like mange som svarene, men det er likevel grunn til å feire at freden ser ut til å senke seg. Vi må innrømme Donald Trump at han har bidratt til at våpnene ikke lenger runger i Gaza. De neste dagene og ukene vil gi oss svar på hvor realistisk fredsplanen hans er.

