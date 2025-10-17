Valgløfter til besvær

Statsminister Jonas Gahr Støre og resten av Ap-regjeringen har mye å svare for etter løfter om videreføring av gratis ferje i valgkampen – mot bedre vitende. FOTO: Javad Parsa / NTB

Det er mye som burde vært sagt om statsbudsjettet for 2026 som finansminister Jens Stoltenberg la fram denne uka. Dessverre drukner debatten om oljepengebruk, kutt i elbilfordeler og andre disposisjoner som skal legge grunnlaget for vår felles framtid i det som begynner å ligne på en politisk skandale. Og Arbeiderpartiet har bare seg selv å takke.

Regjeringen fjerner og svekker ordningene med gratis ferje og nedskriving av studielån i distriktskommuner. Det er selvsagt legitimt i seg, men gjør at forholdet til den tidligere regjeringspartneren Senterpartiet har surnet på rekordtid. Det setter budsjettsamarbeidet på rødgrønn side i fare – allerede ved første korsvei.

Å føre velgerne bak lyset, er bare egnet til å skape politikerforakt.

Langt verre er det likevel at Arbeiderpartiet drev valgkamp på disse sakene. Til tross for at budsjettet var klart allerede tre uker før valget, har partiets kandidater lovet at gratis ferje og nedskrevet studielån ville videreføres om Arbeiderpartiet fikk fortsatt tillit av velgerne. Å føre velgerne – og partiets egne lokale tillitsvalgte – bak lyset på den måten, er bare egnet til å skape politikerforakt.

Det er mulig at regjeringen har sett for seg at begge ordningene ville komme tilbake i budsjettet etter forhandlingene med Senterpartiet. I forrige periode var det slik forhandlingene med SV gjerne ble lagt opp: SV måtte kjempe inn saker som også Arbeiderpartiet gjerne stilte seg bak.

I så fall har regjeringen gjort opp regning uten vert denne gangen. Senterpartiet nekter nå å forhandle med regjeringen fordi partiet mener at for mange av deres hjertesaker fra regjeringssamarbeidet med Arbeiderpartiet er nullet ut. Arbeiderpartiet må eie disse kuttene på egen hånd.

Statsminister Støre lovet så sent som 3. september at gratis ferje ville videreføres. Helseminister Jan Christian Vestre anklaget Høyre og Frp for å ville fjerne ordningen en uke før valget. Arbeiderpartiet har løftet fram gratis ferje på sine nettsider under hele valgkampen, og lokale folkevalgte har skrytt av gratis ferje og sletting av studielån i distriktene på stand. Mange av dem er nå i harnisk.

Arbeiderpartiets ledelse har fått et enormt forklaringsproblem.

Vi lever i en urolig tid. De offentlige budsjettene vil bli strammere som følge av at vi må øke beredskapen. Vi forespeiles kutt. Det er dette vi burde snakke om i dagene etter at forslaget til statsbudsjett ble presentert. I stedet får vi en debatt om at regjeringspartiet har holdt tilbake informasjon fra velgerne. Regjeringen kan skylde seg selv når kritikken nå hagler.

