Valgets kvaler i fagbevegelsen

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.



En samlet fagbevegelse vil heve minstenivået i tjenestepensjonen for arbeidstakere som i dag har lavest pensjon. Dette kan bli et krav ved vårens lønnsoppgjør, men også havne på politikernes bord. Det handler om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), hvor det er lovbestemt at bedriftene må sette av minst to prosent av lønna som et pensjonsinnskudd. Øvre grense for slike innskudd er sju prosent.

LO-kongressen i mai vedtok at minstenivået for slik pensjonssparing må heves fra to til fire prosent. En samlet fagbevegelse stiller seg bak ønsket om å bedre OTP-ordningen. «Et minstenivå på fire prosent vil hjelpe, men er neppe tilstrekkelig», sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud til FriFagbevegelse.

Om lag 600.000 arbeidstakere har i dag en OTP-ordning med laveste sparesats. Disse utgjør rundt 30 prosent av de ansatte i privat sektor, og dette gjelder for en stor del bransjen handel og service. Finans og kraftforsyning peker seg ut i andre enden med høy gjennomsnittlig pensjonssparing.

Annonse

Obligatorisk tjenestepensjon ble lovpålagt for norske arbeidsgivere 1. januar 2006. Siden den gang har arbeidstakere i privat sektor vært sikret et minstenivå for en tilleggspensjon utover folketrygdens ytelser. OTP-systemet kan forbedres ved at Stortinget pålegger bedriftene å skyte inn mer penger. Alternativt kan fagforeninger kjempe seg til bedre minstenivå, begrenset oppad til sju prosent.

Fagbevegelsens våpendragere må ha minst to pensjonstanker i hodet samtidig. Det er nemlig også behov for å forbedre Avtalefestet pensjon (AFP). Dette er en gullkantet tilleggsordning som er forbeholdt arbeidstakere med tariffavtaler.

Pensjon er i realiteten utsatt lønn.

LO-familien har ennå ikke klart å bli enige internt om hvordan LO-kongressens vedtak om AFP konkret skal følges opp. Så må det forhandles med NHO. Derfor haster det å løse floken, dersom en fornyet AFP-skal være et krav ved lønnsoppgjøret våren 2026. Da blir det et hovedoppgjør der Fellesforbundet i LO opptrer som bjelleku.

Fagbevegelsen, med LO i spissen, må selv bestemme seg hvilke pensjonskrav som bør prioriteres ved vårens lønnsoppgjør. Om det er AFP og/eller OTP som skal forbedres. Uansett handler det om en tilleggsregning som sendes til bedriftene. Arbeidsgiverne, med NHO i spissen, har dermed en smertegrense.

Annonse

Fagbevegelsen har opp gjennom historien kjempet for bedre pensjonsordninger. Det bør være et viktig krav også ved neste lønnsoppgjør. Skjevheter og svakheter i ordningene bør rettes opp. Spørsmålet er om det fins streikevilje for å kreve dette og hva som er realismen i slike krav. Pensjon er i realiteten utsatt lønn.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!