Ulovlig prisjakt i butikkene

De tre store dagligvarekjedene gikk torsdag på et sviende nederlag. Milliardboten for ulovlig prissamarbeid fra 2011 til 2018 blir stående, i hvert fall i denne omgang. Konkurranseklagenemnda har opprettholdt Konkurransetilsynets vedtak.

Norgesgruppen, Coop og Rema må dermed betale til sammen 4,9 milliarder kroner, hvis denne dommen blir stående. Men de tre gigantene anker avgjørelsen til lagmannsretten og er innstilt på å gå helt til Høyesterett dersom det blir nødvendig.

Saken dreier seg om at de tre kjedene har inngått avtale om at såkalte prisjegere skal ha adgang til jevnlig å sjekke prisene hos konkurrentene. Prisjegerne har gått fra hylle til hylle og skannet vare på vare. Slik har kjedene kjapt fått eksakt oversikt over konkurrentenes priser og dermed gode muligheter til å justere egne priser opp eller ned.

Ordningen med prisjegere har for lengst opphørt, i påvente av en rettskraftig avgjørelse. Hvordan kjedene nå kikker hverandre i kortene, er det bare noen få som vet. Det er uansett fullt lovlig å handle i hverandres butikker, altså fylle opp handlekurven for å få oversikt over konkurrentenes prisnivå. VGs prisbørs viser at det fortsatt er «overraskende» like priser.

Konkurransetilsynet har konkludert med at prisnivået, som følge av prisjegerne, har blitt høyere enn det ellers burde ha vært. Dagligvarekjedene hevder på sin side at konkurransen virker, til kundenes fordel. De tre store kjedene dominerer det norske dagligvaremarkedet. Norgesgruppen, med butikker som Kiwi, Meny og Joker, er desidert størst. Deretter følger Coop og Rema.

De tre store aktørene kommer uansett ut med svekket omdømme.

Men nye aktører har i årevis slitt med å få innpass. Tyske Lidl var innom Norge en kort periode, men måtte gi opp i 2008. Den svenske Ica-kjeden trakk seg ut i 2014, og dermed ble fire kjeder redusert til tre. Vi som forbrukere er tjent med at det er effektiv konkurranse i dagligvaremarkedet. Vekslende regjeringer har forsøkt med ulike tiltak og reguleringer, tilsynelatende fånyttes.

Konkurransemyndighetene mener å ha fellende bevis i interne eposter og annen kommunikasjon som ble beslaglagt i en anmeldt razzia i 2018. Kjedene har full rett til å gå rettens vei videre. Men uansett utfall av denne saken, kommer de tre store dagligvareaktørene ut med et svekket omdømme.

Norgesgruppen, Coop og Rema burde umiddelbart ha godtatt nemdas kjennelse. Eierne burde samtidig ha varslet at de betaler bøtene fra egen rike lomme, ikke sender regningen til forbrukerne.

