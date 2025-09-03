President Donald Trump har Høyesterett med seg. Men lavere nivåer motstår enn så lenge.
Trump tar kontroll på alle fronter
Det amerikanske demokratiet henger i en tynn tråd. Å satse på mellomvalget neste høst er en farlig strategi for Demokratene.
En amerikansk professor i politikk slår fast at USA ikke
lenger er et fungerende demokrati, og lister opp hvordan president Donald
Trump har krysset av punkt for punkt på den autoritære sjekklista: Trump er på
god vei til å ta kontroll over rettsvesenet, militæret, politiet, byråkratiet, utdanningsinstitusjonene,
valget og sivilsamfunnet (inkludert bedriftene).
Grunnlaget for å få kontroll over rettsvesenet ble lagt i
Trumps første presidentperiode da Trump utpekte flere høyesterettsdommere, slik
at flertallet ble konservativt. I denne perioden høster han fruktene – de
konservative høyesterettsdommerne lar Trump mer og mer gjøre som han vil.