Donald Trump
President Donald Trump har Høyesterett med seg. Men lavere nivåer motstår enn så lenge.

Trump tar kontroll på alle fronter

Det amerikanske demokratiet henger i en tynn tråd. Å satse på mellomvalget neste høst er en farlig strategi for Demokratene.

Cornelia Kristiansen
Kommentator
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

En amerikansk professor i politikk slår fast at USA ikke lenger er et fungerende demokrati, og lister opp hvordan president Donald Trump har krysset av punkt for punkt på den autoritære sjekklista: Trump er på god vei til å ta kontroll over rettsvesenet, militæret, politiet, byråkratiet, utdanningsinstitusjonene, valget og sivilsamfunnet (inkludert bedriftene).

Grunnlaget for å få kontroll over rettsvesenet ble lagt i Trumps første presidentperiode da Trump utpekte flere høyesterettsdommere, slik at flertallet ble konservativt. I denne perioden høster han fruktene – de konservative høyesterettsdommerne lar Trump mer og mer gjøre som han vil.

