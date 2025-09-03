Trump tar kontroll på alle fronter

President Donald Trump har Høyesterett med seg. Men lavere nivåer motstår enn så lenge. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

En amerikansk professor i politikk slår fast at USA ikke lenger er et fungerende demokrati, og lister opp hvordan president Donald Trump har krysset av punkt for punkt på den autoritære sjekklista: Trump er på god vei til å ta kontroll over rettsvesenet, militæret, politiet, byråkratiet, utdanningsinstitusjonene, valget og sivilsamfunnet (inkludert bedriftene).

Grunnlaget for å få kontroll over rettsvesenet ble lagt i Trumps første presidentperiode da Trump utpekte flere høyesterettsdommere, slik at flertallet ble konservativt. I denne perioden høster han fruktene – de konservative høyesterettsdommerne lar Trump mer og mer gjøre som han vil.