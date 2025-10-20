«Trollfabrikken på Youngstorget»

Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre, her sammen med resten av Arbeiderpartiet under landsmøtet i vår, har begge bidratt til å feilinformere velgerne. Det er alvorlig - og kunne knapt ha skjedd på et verre tidspunkt, skriver Jo Moen Bredeveien. FOTO: Javad Parsa / NTB

«Det ble feil». Det er forklaringen til både statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre på at de begge hevdet i valgkampen, mot bedre vitende, at ordningen med gratis ferje ville videreføres om Arbeiderpartiet fikk fortsatt tillit av velgerne til å styre landet. Begge har lagt seg flat, og det er bra. Men det ble ikke feil, det er en forklaring som ikke står til troende.

Det ble akkurat som planlagt. Arbeiderpartiet fikk det tillitsvotumet de ba om fra velgerne. Bemerkelsesverdig nok fikk partiet (omtrent) eksakt like stor oppslutning i byene (28 prosent) og i distriktene (27,9 prosent) i dette valget. Det burde ha utløst et aldri så lite jubelbrøl over at partiet fikk by og land til å gå hand i hand.