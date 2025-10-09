Trojansk konservatisme

Det pågår en verdikamp i Europa. Ytre høyre, her representert ved tyske AFD, omtaler seg selv som «konservative». Men denne konservatismen er en trojansk hest for anti-liberale ideer, skriver Heidi Nordby Lunde. FOTO: Ralf Hirschberger / NTB

At partiet Høyre og resten av borgerlig side ikke klarte å kapitalisere på en såkalt høyrebølge i det norske stortingsvalget, handler kanskje om at denne også har krusninger som handler om mer enn å begrense staten og offentlig pengebruk. Det kan jo synes som om moderate velgere ikke likte en høyreside som forsøkte å surfe på disse strømningene for kortsiktig politisk gevinst.

Det foregår nå en verdikamp i Europa hvor det har vokst fram et ytre høyre som omtaler seg selv som «konservative». Denne konservatismen er en trojansk hest for antiliberale ideer, statlig kontroll, nasjonalisme og intoleranse. Viktor Orban kaller Ungarn for et illiberalt demokrati og omtaler seg som konservativ. Marine Le Pen i Frankrike eller Alternativ für Deutschland snakker varmt om kristne verdier, men undergraver grunnleggende rettigheter. Det er ikke konservatisme de forsvarer – det er makt forkledd som moral.