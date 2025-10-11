Toxic tradwives på TikTok

Plutselig snakker vi som om 1950-tallets husmor igjen er idealet, skriver Kathleen Buer. FOTO: NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Tradwives er ytre høyres nye kvinneideal. Men bak de polerte hjemmefruene skjuler det seg mektige forretningskvinner som tjener seg søkkrike på den konservative drømmen om kvinnen på kjøkkenet.

Nara Smith og Hannah Neelman har én ting til felles: De fremmer tradisjonelle verdier – kvinnen som lager mat til mann og barn fra bunnen av. De beste råvarene. Et rustikt kjøkken. På TikTok legger de ut små «glimt fra hverdagen». Uttrykket er polert, budskapet nøye planlagt. Kontoene deres vokser – og begge driver big business.