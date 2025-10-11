Plutselig snakker vi som om 1950-tallets husmor igjen er idealet, skriver Kathleen Buer.
Toxic tradwives på TikTok
Fenomenet er importert, og debatten virker litt konstruert. Gjør vi en fjær til fem høns?
Tradwives
er ytre høyres nye kvinneideal. Men bak de polerte hjemmefruene skjuler det seg
mektige forretningskvinner som tjener seg søkkrike på den konservative drømmen
om kvinnen på kjøkkenet.
Nara Smith
og Hannah Neelman har én ting til felles: De fremmer tradisjonelle verdier –
kvinnen som lager mat til mann og barn fra bunnen av. De beste råvarene. Et
rustikt kjøkken. På TikTok legger de ut små «glimt fra hverdagen». Uttrykket er
polert, budskapet nøye planlagt. Kontoene deres vokser – og begge driver big
business.