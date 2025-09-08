Topping? Lek gir lagstyrke

Martin Ødegaard kunne leke med ballen hver time av døgnet han var våken da han var barn. Men han trente og spilte med kameratene sine. FOTO: Terje Pedersen / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

TV2s fotballekspert Jesper Mathisen har satt fyr på debatten etter at han og noen foreldre har tatt en gruppe 9- og 10-åringer ut av breddeklubben Donn i Kristiansand for å skape et elitelag. Det vekker sterke reaksjoner.

Norges Fotballforbund (NFF) anbefaler ikke at barn under 12 år hospiterer med lag opp en aldersklasse. Samtidig åpner de opp for at dette er mulig dersom man er langt framme fysisk eller ferdighetsmessig. Så hva slags anbefaling er det?

