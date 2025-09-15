Tokyo venter på det neste jordskjelvet

Det er triumf og tragedie om hverandre når Tokyo arrangerer VM i friidrett. Slik har også byens historie vært, skriver Torbjørn Færøvik. FOTO: David J. Phillip / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



«SUGOI» står det på reklamen som hilser publikum og utøvere velkommen til VM i friidrett. «Fantastisk», med andre ord. Igjen står Tokyo i sentrum for verdens oppmerksomhet, og merkelappene som byen får, er mange og fargerike.

Tokyo er byen som visstnok aldri sover. Med sine 14 millioner innbyggere er den Japans største. Tar vi med det urbane landskapet som omgir den, kommer vi opp i 37 millioner. Det gjør Stor-Tokyo til verdens største byområde.

Tokyos raske gjenoppstandelse etter krigen ble et slående bevis på japanernes arbeidskapasitet og organisasjonsevne.

For førstegangsreisende er det fristende å feste blikket på byens moderne sider, neonlysene, robotene i restaurantene og de eksklusive butikkene. Men byen har også en fortid som lett forsvinner i menneskemylderet. «Tokyos historie er en fortelling om triumfer og tragedier, og tragediene er så bunnløse at jeg kvier meg for å dvele ved dem», skriver den japanske forfatteren Noburu Kawazoe i et av sine essays.

Annonse

Tokyo, eller Edo som den egentlig het, oppsto som en fiskerlandsby for mer enn seks hundre år siden. Men først på 1600-tallet ble den hovedstad for «shogunen», landets myndige hersker. Byen hadde på den tiden vel 300.000 innbyggere. Med årene ble den hjemsøkt av stadige branner. En av dem, i 1657, tok livet rundt 100.000 mennesker. Ildtungene herjet i tre dager og ødela mesteparten av bebyggelsen, selv Edo-slottet, shogunens residens.

I Edo-tidens folkekultur ble tragedien sett på som gudenes straff. Byen ble imidlertid gjenoppbygd med bredere gater og bedre planløsninger. Den fikk også et «moderne» brannvesen som de neste årene fikk mer enn nok å gjøre.

Shogunene som styrte datidens Japan, ville ha minst mulig kontakt med omverden. Men da den amerikanske kapteinen Matthew Perry dukket opp med sine «svarte skip» i 1853, møtte de sin overmann, og Japan ble tvunget til å åpne seg. Shogunveldet ble noen år senere avskaffet og erstattet med en keiser som hadde mest symbolsk makt, og som ellers overlot det meste til sine ministre og generaler.

Tokyo har 14 millioner innbyggere, 37 millioner i storbyregionen. Foto: Istock

Maktskiftet ga støtet til en periode med rask industrialisering, og da århundret gikk mot slutten, hadde Tokyo rundt to millioner innbyggere. Men det nye Japan skulle vise seg å bli ganske så aggressivt, og snart lå øyriket i krig med både Kina, Korea og andre. Landet trengte råvarer og «Lebensraum» for å kunne ekspandere.

Annonse

I Tokyo inntraff den neste store katastrofen i september 1923. Brått begynte bakken å skjelve, så kom et voldsomt rykk. «Jorden løftet seg som et skip på stormfullt hav», skrev en japansk reporter. «Murvegger revnet, trehus raste som korthus, og folk ble slengt til bakken som om de var dukker».

Rystelsene varte i flere minutter og utløste tusenvis av små branner. En kvinne som bodde i Tokyos østlige del noterte i dagboken sin at hun så røyksøyler stige over hele byen: «Vinden økte, og brannene ble sugd sammen til én stor storm». Flammene slukte oksygenet, og folk kollapset der de sto. På en åpen plass i bydelen Ryogoku døde over 30.000 mennesker da en ildvirvel feide over dem.

Ryktene spredte seg nesten like raskt som flammene. Avisene skrev om hvordan koreanere ble beskyldt for å ha forgiftet brønner og startet nye branner. «Vi hørte rop i gatene», fortalte en overlevende. «Koreanerne har tent på byen! Folk grep etter stokker og sverd. Jeg så uskyldige menn bli slått ned rett foran meg». Trolig ble flere tusen koreanere og kinesere drept i voldshandlingene.

Kanto-jordskjelvet, som det kalles, har risset seg inn i byens og landets hukommelse. Og når inntreffer det neste store skjelvet? Mange er engstelige for fremtiden.

Annonse

Da stillheten kom tilbake, lå Tokyo og nabobyen Yokohama i grus. Igjen måtte byen gjenreises. Arbeidet skjedde samtidig med at Japan, nå med hissige generaler i spissen, invaderte Kinas nordøstlige del, senere også andre deler av landet. De kastet seg også over flere andre land i det østlige Asia. Formålet, sa de, var å skape et «et asiatisk område av fred og felles velstand». Folk på folk ble påført ufattelige lidelser, men også japanerne selv, de som svettet i gruvene, våpenfabrikkene og kjempet i felten.

Så kom natten til 10. mars 1945. Amerikanske bombefly – B-29 Superfortress – brøt seg gjennom nattemørket. I lasten hadde de hundrevis av brannbomber fylt med napalm og magnesium. Planen var like enkel som den var brutal: å sette Tokyo i brann.

Klokken var litt over midnatt da det første lasset ble sluppet over de østlige bydelene. Trange trehus, papirvegger og stråmatter tok øyeblikkelig fyr. Snart var hele nabolag forvandlet til flammehav. «Jeg så en ildkule rulle over hustaket», fortalte en kvinne senere. «Den traff huset ved siden av, og i løpet av sekunder sto alt i lys lue». En annen overlevende fortalte: «Vi løp til elven, men vannet kokte, og mange druknet i panikken».

Vindkastene den natten var som blåsebelger. Flammene sugde oksygenet ut av luften; folk ble kvalt av røyk og hete og segnet om. På få timer var mer enn 100.000 mennesker døde, de fleste var kvinner, barn og eldre. Over en million ble hjemløse. Brannen ble den mest dødelige i moderne historie og krevde nesten like mange menneskeliv som atombomben over Hiroshima. «Det var som å se helvete åpne seg», sa en av de amerikanske pilotene.

Annonse

Tokyo hadde på den tiden mellom tre og fire millioner innbyggere.

Byens raske gjenoppstandelse etter krigen ble et slående bevis på japanernes arbeidskapasitet og organisasjonsevne. Men uten massiv amerikansk hjelp hadde det ikke gått så fort. Fra 1945 til 1951 sto Japan under amerikansk administrasjon, og med utbruddet av Korea-krigen i 1950 ble landet USAs fremskutte base i Asia. Bestillinger av alt fra klær til stål ga en sterk økonomisk vekst.

Siden da har Tokyo fortsatt å reise seg som fuglen Føniks, og byen fremstår som både velfungerende og moderne. I det nye årtusen er sjansen for en «gammeldags» storbrann neppe så stor, men jordskjelvfaren er slett ikke over. Japan ligger på Stillehavets «ildring», en hesteskoformet sone med ekstrem vulkan- og jordskjelvaktivitet. Så sent som i 2011 omkom vel 15.000 mennesker i et jordskjelv og en påfølgende tsunami på øya Honshu.

Japan er godt forspent med jordskjelveksperter, men ingen kan med nøyaktighet si når det neste skjelvet kommer. Men, tilføyer de – det vil komme. I løpet av de neste tretti årene skal det være sytti prosent sjanse for at et kraftig skjelv vil ramme Tokyo, trolig med en styrke på sju eller mer på Richters skala. Japanerne forsøker å forberede seg som best de kan, med strenge byggeforskrifter, brannvern og tilfluktsrom.

Annonse

Ingen forberedelser kan likevel være gode nok. Derfor føler mange det naturlig å oppsøke byens tallrike templer. Bare for å tenne noen røkelsespinner, lukke øynene og si noen ord til Buddha eller andre. Slik henter de ny styrke i storbyens altfor travle hverdag.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!