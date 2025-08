Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Mens du lå på stranda har overgrepene mot den palestinske befolkningen på Gaza fortsatt. I en verden av overflod, med bugnende avlinger, sulter barn ihjel innerst i vårt elskede Middelhav. Voksne skytes og drepes på desperat jakt etter mat. Onsdag skal minst 48 ha blitt drept i matkø.

Dette er sommeren vi med bøyd nakke kan markere at det er 30 år siden 8000 bosniske menn og unge gutter ble massakrert i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina. Med FN i praksis tilstede. Ti år etter definerte den oppnevnte internasjonale domstolen for krigsforbrytelser at forbrytelsen var et folkemord.