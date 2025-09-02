Unge Høyres leder Ola Svenneby og FpUs leder Simen Velle kan begge juble over resultatet i skolevalget.
FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB
Kommentar
Tirsdag ettermiddag blues
Fremskrittspartiet gjorde som ventet et strålende skolevalg. Rødgrønn side går tilbake over hele fjøla. Det bør bekymre alle med hjertet til venstre.
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.
Det var ventet at FpU, Fremskrittspartiets yngre garde,
ville gjøre et godt skolevalg. 26 prosent og en dobling fra valget for to år
siden er likevel i overkant av hva selv de mest mørkeblå hadde våget å drømme om. Legg
til at Unge Høyre havnet like under 20 prosent, og følgende faktum skriker mot
oss: Over 45 prosent av landets ungdommer stemmer på våre to mest markerte
høyrepartier.
AUF må ta til takke med skarve 17 prosent i årets skolevalg.
Det skjer til tross for at Arbeiderpartiets ungdomsparti i Gaute Skjervø har en
sterk leder. Til tross for at pilene for tiden peker i retning rødgrønn seier i
Stortingsvalget (men ja da, det er fortsatt altfor tidlig å kåre en vinner), er det
all mulig grunn til bekymring for framtiden om man tilhører venstresiden. Samtlige rødgrønne partier går tilbake.