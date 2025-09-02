Tirsdag ettermiddag blues

Unge Høyres leder Ola Svenneby og FpUs leder Simen Velle kan begge juble over resultatet i skolevalget. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



Det var ventet at FpU, Fremskrittspartiets yngre garde, ville gjøre et godt skolevalg. 26 prosent og en dobling fra valget for to år siden er likevel i overkant av hva selv de mest mørkeblå hadde våget å drømme om. Legg til at Unge Høyre havnet like under 20 prosent, og følgende faktum skriker mot oss: Over 45 prosent av landets ungdommer stemmer på våre to mest markerte høyrepartier.

AUF må ta til takke med skarve 17 prosent i årets skolevalg. Det skjer til tross for at Arbeiderpartiets ungdomsparti i Gaute Skjervø har en sterk leder. Til tross for at pilene for tiden peker i retning rødgrønn seier i Stortingsvalget (men ja da, det er fortsatt altfor tidlig å kåre en vinner), er det all mulig grunn til bekymring for framtiden om man tilhører venstresiden. Samtlige rødgrønne partier går tilbake.