Hundretusener av briter demonstrerte under banneret «Unite the Kingdom» i London i helga. Ytre høyre fosser fram, skriver Jo Moen Bredeveien.
FOTO: Joanna Chan / NTB
Kommentar
Tingene dras fra hverandre, sentrum brister
Ytre høyre-partier er størst i Frankrike, Storbritannia og Tyskland. Står Europa som vi kjenner det for fall?
Tittelen på denne teksten er hentet fra den britiske poeten W.B.
Yeats’ dikt «The Second Coming». Det andre leddet er kanskje mer kjent,
også for norske lesere, på engelsk: «the center cannot hold». Sentrum
brister, i
Kai Skagens norske oversettelse. Yeats skrev diktet i etterdønningene av den
første verdenskrigen. Han beskriver en verden i oppløsning, der en ny kraft er
i ferd med å reise seg.
Ikke ulikt tiden vi lever i, dermed. 100 år og vel så det senere
er det nesten som om poeten var framsynt. Ikke bare forutser han en verdensordens
kollaps og det påfølgende marerittet vi kjenner som andre verdenskrig, han beskriver
også klare trekk ved verden de siste ti årene. Sentrum brister. En ukjent og
skremmende kraft vokser ute på høyre flanke.