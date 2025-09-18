Tingene dras fra hverandre, sentrum brister

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Tittelen på denne teksten er hentet fra den britiske poeten W.B. Yeats’ dikt «The Second Coming». Det andre leddet er kanskje mer kjent, også for norske lesere, på engelsk: «the center cannot hold». Sentrum brister, i Kai Skagens norske oversettelse. Yeats skrev diktet i etterdønningene av den første verdenskrigen. Han beskriver en verden i oppløsning, der en ny kraft er i ferd med å reise seg.

Ikke ulikt tiden vi lever i, dermed. 100 år og vel så det senere er det nesten som om poeten var framsynt. Ikke bare forutser han en verdensordens kollaps og det påfølgende marerittet vi kjenner som andre verdenskrig, han beskriver også klare trekk ved verden de siste ti årene. Sentrum brister. En ukjent og skremmende kraft vokser ute på høyre flanke.